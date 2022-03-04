Украина уже 9 дней страдает от российского нашествия. Каждый пытается сделать все возможное для того, чтобы помочь украинской армии и тем, кто потерял дом или был вынужден покинуть его из-за постоянных обстрелов.
Смотрите также Маша Ефросинина дала эмоциональное интервью штабу Навального: "Россия превращается в концлагерь"
Маша Ефросинина помогает женщинам, детям и пожилым людям
Во время военных действий Маша Ефросинина приняла решение переквалифицировать работу своего благотворительного фонда для закупки лекарств, еды и других гуманитарных продуктов для женщин, детей и людей пожилого возраста.
Сейчас все желающие женщины с детьми, находящиеся в местах пострадавших от насилия, по возможности эвакуируются. Сейчас есть команды волонтеров, нужны только деньги! Маша Ефросинина поделилась номерами счетов для сделок в трех видах валют:
Счет в евро
Реквизиты предприятия/Company details
Название предприятия/company Name ФОНД МАША ГО
IBAN Code UA273052990000026003006814836
Название банка/Name of the bank JSC CB "ПриватБанк "
Company address UA 01033 м Киев ул. Саксаганского д.27б кв.43
Счет в долларах
Реквизиты предприятия/Company details
Название предприятия/company Name ФОНД МАША ГО
IBAN Code RU313052990000026002036802057
Название банка/Name of the bank JSC CB "ПриватБанк "
Company address UA 01033 м Киев ул. Саксаганского д.27б кв.43
Счет в гривнах
Получатель платежа: ГО ФОНД МАША
Код получателя: 44150335
Название банка: АО КБ "ПРИВАТБАНК"
Счет получателя в формате IBAN: UA193052990000026002036802273
Маша Ефросинина объявила о сборе средств / Фото с инстаграмма ведущей
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!