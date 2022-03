Украина уже 9 дней страдает от российского нашествия. Каждый пытается сделать все возможное для того, чтобы помочь украинской армии и тем, кто потерял дом или был вынужден покинуть его из-за постоянных обстрелов.

Маша Ефросинина помогает женщинам, детям и пожилым людям

Во время военных действий Маша Ефросинина приняла решение переквалифицировать работу своего благотворительного фонда для закупки лекарств, еды и других гуманитарных продуктов для женщин, детей и людей пожилого возраста.

Сейчас все желающие женщины с детьми, находящиеся в местах пострадавших от насилия, по возможности эвакуируются. Сейчас есть команды волонтеров, нужны только деньги! Маша Ефросинина поделилась номерами счетов для сделок в трех видах валют:

Счет в евро

Реквизиты предприятия/Company details

Название предприятия /company Name ФОНД МАША ГО

IBAN Code UA273052990000026003006814836

Название банка/Name of the bank JSC CB "ПриватБанк "

Company address UA 01033 м Киев ул. Саксаганского д.27б кв.43

Счет в долларах

Реквизиты предприятия/Company details

Название предприятия /company Name ФОНД МАША ГО

IBAN Code RU313052990000026002036802057

Название банка/Name of the bank JSC CB "ПриватБанк "

Company address UA 01033 м Киев ул. Саксаганского д.27б кв.43

Счет в гривнах

Получатель платежа: ГО ФОНД МАША

Код получателя: 44150335

Название банка: АО КБ "ПРИВАТБАНК"

Счет получателя в формате IBAN: UA193052990000026002036802273



Маша Ефросинина объявила о сборе средств / Фото с инстаграмма ведущей