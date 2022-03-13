Руслана опубликовала фото из полигона, где стоит среди военных. По ее словам, она много раз была на Яворовском полигоне со съемками, а также на военных учениях.

К слову Яворов – очень известный объект, удары по нему – от ярости россиян, – Подоляк

Обстрел Яворивского полигона. Трагически погибли 35, ранены 134 человека от ночных обстрелов Яворивского военного полигона (Международного центра миротворчества и безопасности). Соболезнования семьям погибших. Готовы помочь чем сможем. Герои не погибают! Боль и желание взять оружие…

– написала Руслана.



Руслана на Яворовском полигоне / Фото с инстаграмма певицы

Вспоминая трагедию, она обратилась к своим поклонникам с просьбой финансово поддержать закупку брони из США для украинских военнослужащих.