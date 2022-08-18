Надю Дорофееву оштрафовали в Украине: что сделала артистка

После возвращения в Украину Надю Дорофееву сразу оштрафовали. Звезда нарушила правила дорожного движения и припарковала автомобиль в неположенном месте.

Надя Дорофеева продолжает рассказывать о событиях, происходящих с ней в Украине. На днях исполнительница припарковалась в неположенном месте, поэтому, как и всех других нарушителей правил дорожного движения, ее оштрафовали.

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Надю Дорофееву оштрафовали из-за парковки в неположенном месте

В сообщении Дорофеева рассказала, что ее автомобиль отправился на штрафплощадку. Во время пребывания в Европе певица неоднократно сталкивалась с тем, как сложно и долго решать все бюрократические вопросы. А в Украине, когда поехала за автомобилем, забрала его уже через 10 минут, просто заплатив штраф в приложении "Киев Цифровой".

Казалось бы, ситуация не из приятных, но я выбежала очень счастливой. Еще раз убедилась в том, что наша страна самая крутая! Очень горжусь!

– написала Дорофеева под фото.



Надя Дорофеева в автомобиле / Фото с инстаграмма певицы

Напомним, недавно певица MamaRika вместе с сыном и мужем попала в аварию в Польше. К счастью, никто не пострадал, но звезда возмущена ситуацией. Они ехали на благотворительный концерт из Гданьска в Варшаву. По ее словам, авто впереди них резко затормозило, поэтому машина MamaRika в нее врезалась.