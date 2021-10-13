Надя Дорофеева впервые призналась, что пережила операцию по удалению опухоли

Популярная украинская певица Надя Дорофеева поделилась историей, которую ранее не рассказывала. Она призналась, что 4 года скрывала от фанов шрам на груди. Этот шрам – следствие операции, которую перенесла звезда из-за опухоли.

По случаю Дня без бюстгальтера известная украинская певица Надя Дорофеева обнародовала откровенное сообщение. В нем она призналась, что 4 года скрывала шрам на груди.

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Надя Дорофеева рассказала об опухоли

Исполнительница рассказала, что все время пыталась скрыть и замаскировать этот шрам. Однако только сейчас она решилась показать его и поделиться признанием.

Я никогда не говорила вам о том, что на моей груди есть шрам. Все это время я замазывала его тональным кремом, прятала под одеждой, маскировала всеми возможными способами... и только недавно приняла и полюбила,

– написала звезда.

Надя Дорофеева добавила, что шрам на груди – напоминание о том, что 4 года назад она пережила операцию по удалению опухоли в молочной железе – фиброаденомы.

Фиброаденома – это обычно преимущественно безболезненная и доброкачественная опухоль молочной железы. Она напоминает твердый комок, но не заполнена жидкостью. Чаще всего фиброаденомы встречаются у женщин в возрасте от 14 до 35 лет.

Певица подчеркнула, что женщинам крайне важно делать регулярные обследования и проверять свое здоровье.



Надя Дорофеева / Фото из инстаграма звезды

Подписчики артистки были шокированы неожиданной новостью. В то же время они отметили, что звездам важно делиться этим с аудиторией:

"Это очень важное и нужное сообщение";

"Это действительно важный пост на важную тему. Спасибо за такие честные слова";

"Надя, спасибо, что поделилась с нами, и рассказала, это действительно важно: следить и проверять";

"Знаете, как говорят, "шрамы украшают"";

"Прекрасно понимаю... У меня то же самое было, когда я была моложе. И тоже постоянно маскирую шрам. Но когда я перестала на это обращать внимание, просто забыла о нем".

Кто из звезд боролся с опухолями

Певица Наталья Карпа в 17 лет на груди заметила странную опухоль. Она была доброкачественной, поэтому девушку быстро прооперировали.

Телеведущая Алла Мазур боролась с раком молочной железы. Сперва звезда заметила небольшую горошинку в груди, которая потом началась увеличиваться. Но ведущая смогла победить онкозаболевание.

Украинская певица Мика Ньютон, живущая в США, в сентябре прошлого года впервые призналась, что поборола рак. Все началось с того, что у нее сдувало живот, а впоследствии врач сообщила Миле, что у нее киста, и настояла на операции. Сейчас Мика Ньютон полностью выздоровела.

Текст публикации Нади Дорофеевой



Сегодня всемирный день без бюстгальтера – название забавное, но его суть очень важная!



Я никогда не говорила вам о том, что на моей груди есть шрам.

Все это время я замазывала его тональным кремом, прятала под одеждой, маскировала всеми возможными способами…и только недавно приняла и полюбила.

Этот шрам напоминает мне о том, что 4 года назад в моей жизни случилась фиброаденома и последующая операция по её удалению



Фиброаденома – это наиболее распространенное доброкачественное образование в молочной железе. Она возникает по разным причинам – чтобы это отследить и остановить, важно обратиться к специалисту! Регулярные чек-апы суперважны, это наш шанс вовремя обнаружить проблему!

На днях я была на ежегодном осмотре у своего маммолога, и вам напоминаю