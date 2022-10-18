Дорофеева показала свой дом в новом клипе, который оставила в начале войны: эмоциональное видео
Украинская певица Надя Дорофеева выпустила новый музыкальный клип на песню "В твоей душе", которая вошла в ее первый украиноязычный альбом "Сенси". Его она представила еще в сентябре, а сейчас показала, как выглядит война в Украине в ее клипе.
Согласно сюжету героиня впервые возвращается в родной дом после 24 февраля, где все напоминает об ужасном дне. Она включает телевизор, где на кадрах появляется маленькая Надя, которая выступала на разных концертах и отдыхала в родном Крыму. Параллельно режиссер Антон Штука показал другую маленькую девочку, которая ходит в сожженном доме. Вокруг нее всего несколько игрушек и телевизор – детство, которое она не заслужила из-за войны России.
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В конце клипа Надя делится контактами проекта "Добробат", как помочь украинцам восстановить свои дома, пока не наступила холодная зима.
Пока враг открыто радуется тому, что в Украине гибнут мирные люди, мы делаем все, чтобы защитить свою землю. Пока враг с упоением разрушает ракетами и дронами наши дома и инфраструктуру, мы все восстанавливаем и укрепляем. Пока враг ждет, что мы закроем рот, опустим руки и сдадимся, мы будем еще яростнее бороться, еще громче кричать о войне на весь мир, работать, создавать, любить, помогать друг другу, жить! Музыка – это мое оружие и инструмент помощи!
– говорит Дорофеева.
Надя Дорофеева – В твоей душе: смотреть видео онлайн
Трогательный клип, пронизывающий до слез, оценили тысячи поклонников Нади, среди них и ее любимый Миша Кацурин и звездные коллеги:
- "Какая грустная и волшебная";
- "Наше детство было действительно лучшим, счастливым, мирным... Сердце разрывается за детей настоящего";
- "Это невероятный клип. Слезы уже текли";
- "Снова вся Украина в тревогах… Жду тот день, когда это все закончится";
- "Дом – это особое место для каждого из нас. Дом дарит невероятное чувство защищенности. Даже, если вокруг опасность. Дом – это наша крепость. Потерять дом – это одно из самых тяжелых испытаний в жизни...";
- "Смотрела, слушала, плакала. Очень болит, но не только за Украину. За всех людей, которым приходилось и приходится это проживать. Пусть у каждого будет дом и любовь в сердце. Спасибо Наде и всей команде, что выводите боль не из-за агрессии и ненависть, а творчество. Ваши произведения трансформируют";
- "Я заплакала на том моменте, когда кадры с детства. Невероятно чувственно и к муравьям".