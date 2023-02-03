Не имитировала, – Надя Дорофеева показала, как стерла пальцы до крови и училась играть на барабанах

Украинская певица Надя Дорофеева в новом клипе предстала как барабанщица. Но звезда не просто взяла в руки палочки, но и тренировалась накануне. Поэтому она травмировалась.

На днях певица Надя Дорофеева выпустила новую песню "Вотсап", а также клип на нее. В ролике она предстала в образе барабанщицы, – но она не просто имитировала игру.

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Надя Дорофеева стерла пальцы до крови

Певица рассказала, что ее судьба играть на барабанах в клипе решилась за две недели до даты съемки. Сначала она восприняла эти слова от режиссера с улыбкой, но потом поняла, что его слова не были шуткой.

В те две недели у меня была подготовка к сольному концерту в Киеве, а еще съемки новогоднего выступления, запись песни, куча встреч и плюс 3 концерта. Как сюда впихнуть еще и занятия на барабанах? Как я успею научиться, я никогда в жизни не играла на ударных… У меня получилось взять 6 занятий,

– призналась Надя.

Исполнительница рассказала, что сделала за это время обучение несколько выводов: не сдаваться, слушать учителя, музыку и себя, а со временем забывать о технике и получать удовольствие от энергии. Дорофеева добавила, что нужно уметь и правильно расставлять установку, потому что иначе будут травмы. Их звезда и продемонстрировала – стертые до крови пальцы рук.



Последствия травм Дорофеевой / Фото из инстаграма звезды

"Клип снят. Все счастливы. Я не верю, что все получилось. На глазах слезы от того, что это было сплошное творчество. Всем драмерам – мое почитание. Теперь иначе смотрю на ваш труд", – добавила артистка.

Как снимался клип на "Вотсап": видео