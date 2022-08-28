Надя Дорофеева в метро спела хит Кузьмы Скрябина: щемящее видео до мурашек
28 августа 2022 , 17:40Читати новину українською
Источник:инстаграм Нади Дорофеевой
Украинская певица Надя Дорофеева поделилась трогательным видео. Она показала, как спела песню "Скрябина" в метро.
Украинские звезды в День Независимости выступали в киевском метро. Участие в мероприятии приняла и артистка Надя Дорофеева.
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Надя Дорофеева выступила с хитом "Скрябина"
Певица опубликовала отрывок из своего выступления. Она показала, как 24 августа спела один из бессмертных хитов группы "Скрябин" – "Спи себе сама". Публика слушала исполнение с затаенным дыханием и подняла вверх фонарики, что придало атмосферности.
Надя Дорофеева – "Спи себе сама": видео
Поклонники под видео Нади Дорофеевой пишут ей множество комплиментов. Как отмечают фаны, Кузьма был бы доволен ее выступлением.
- "Выполнение к муравьям";
- "Если бы Скрябин слышал это, я уверена, он был бы в восторге от твоего исполнения";
- "Это было очень чувственно, до мурашек";
- "Очень понравилось твое выступление";
- "Песни Скрябина навсегда в сердце, они доводят до слез";
- "Как это хорошо было";
- "Прекрасная";
- "В твоем исполнении просто";
- "Муравьи. Фантастическое исполнение этой песни!";
- "Невероятно чувственное выступление".