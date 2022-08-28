Надя Дорофеева в метро спела хит Кузьмы Скрябина: щемящее видео до мурашек

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась трогательным видео. Она показала, как спела песню "Скрябина" в метро.

Украинские звезды в День Независимости выступали в киевском метро. Участие в мероприятии приняла и артистка Надя Дорофеева.

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Надя Дорофеева выступила с хитом "Скрябина"

Певица опубликовала отрывок из своего выступления. Она показала, как 24 августа спела один из бессмертных хитов группы "Скрябин" – "Спи себе сама". Публика слушала исполнение с затаенным дыханием и подняла вверх фонарики, что придало атмосферности.

Надя Дорофеева – "Спи себе сама": видео

Поклонники под видео Нади Дорофеевой пишут ей множество комплиментов. Как отмечают фаны, Кузьма был бы доволен ее выступлением.

"Выполнение к муравьям";

"Если бы Скрябин слышал это, я уверена, он был бы в восторге от твоего исполнения";

"Это было очень чувственно, до мурашек";

"Очень понравилось твое выступление";

"Песни Скрябина навсегда в сердце, они доводят до слез";

"Как это хорошо было";

"Прекрасная";

"В твоем исполнении просто";

"Муравьи. Фантастическое исполнение этой песни!";

"Невероятно чувственное выступление".