Надя Дорофеева спела с девочкой, которую ранило металлическим обломком: видео к муравьям
Источник:инстаграм Нади Дорофеевой
Украинская певица Надя Дорофеева спела песню "Думи" на благотворительном матче. Вместе с ней выступила 13-летняя девочка София, раненная обломком.
Украинская певица Надя Дорофеева находится за границей, где выступает на благотворительных концертах и мероприятиях. 11 июня она спела на благотворительном футбольном матче "Л'Успіталет" – "Динамо", который прошел в Испании.
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Надя Дорофеева осуществила мечту
На матче исполнительница спела свою недавнюю песню, которую записала в дуэте с Артемом Пивоваровым – "Думы". Вместе с ней выступила 13-летняя девочка из Николаевщины, пострадавшая от войны, развязанной Россией.
Сегодня у меня было особое выступление – выступление рядом с очень сильной девочкой, которой всего 13 лет и недавно во время обстрелов родного дома в Николаевской области была ранена металлическим обломком, который оставался в ее виске в течение нескольких недель…
– рассказала Надя Дорофеева.
Исполнительница подчеркнула, что София – пример для всех продолжать жить и ценить каждую секунду: "Софийка – невероятный пример силы и желания жить мирную прекрасную жизнь, ежедневно развиваться, не теряя ни дня и ценя каждый миг. Для меня честь стать частицей ее мечты и выступить вместе на благотворительном матче "Динамо" U16 в Испании. Спасибо тебе, Соня!".
Надя Дорофеева спела с Соней из Николаевской области: смотрите видео
Поклонники тронуты видео выступления исполнительницы с 13-летней Соней, о чем пишут в комментариях:
- "Какие молодцы. Сил девочке";
- "Надя – невероятная душа! Девочка – молодец! Мечты должны сбываться у детей";
- "Очень хорошо звучит песня в твоем исполнении";
- "К муравьям";
- "Какие вы замечательные";
- "Круто спела. Удачи тебе";
- "Надю, ты делаешь очень хорошее дело, спасибо";
- "Надю, это замечательная песня. Ты прекрасна, спасибо за твое творчество и за то, что ты у нас есть";
- "Всегда знала, что Надя верна своим фанатам";
- "Думы" в твоем исполнении приводят к муравьям по коже";
- "Невероятное выступление".