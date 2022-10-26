Надя Дорофеева снялась для украинского Vogue: ее сравнили с мировой звездой – эффектные кадры

26 октября 2022 , 21:55
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Источник:

Vogue

Надя Дорофеева поделилась с Vogue 10 смыслами, наполняющими ее жизнь во время войны, и позировала в фэшн-съемке. Она примеряла шесть неординарных образов и напомнила публике номинантку на Грэмми Дуа Липу.

Над фотосессией Нади Дорофеевой для Vogue работала студия дизайнера Антона Белинского, который заработал себе имя в мировой индустрии моды. Его бренд и одел певицу на съемку. Для нее подобрали соблазнительные и экстравагантные look – от топа с жемчугом до красочных ботфортов со шнуровкой.

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Надя Дорофеева снялась для украинского Vogue

Новое измерение, новые образы, новые смыслы Vogue UA. Спасибо, Антон, за твое видение,
– прокомментировала Дорофеева в инстаграме.

Фоловерам артистки показалось, что она похожа на британку Дуа Липу или на американку Лану Дель Рэй.

Надя Дорофеева снялась для Vogue / Фото Александра Кушакова, Vogue

Надя Дорофеева снялась для Vogue / Фото Александра Кушакова, Vogue

Надя Дорофеева снялась для Vogue / Фото Александра Кушакова, Vogue

Надя Дорофеева снялась для Vogue / Фото Александра Кушакова, Vogue

Надя Дорофеева снялась для Vogue / Фото Александра Кушакова, Vogue

Надя Дорофеева снялась для Vogue / Фото Александра Кушакова, Vogue

Надя Дорофеева снялась для Vogue / Фото Александра Кушакова, Vogue

10 смыслов Нади Дорофеевой

  • Любовь: "All you need is love – это один из важнейших смыслов, который у нас никто не отнимет и который держит нас при любых обстоятельствах";
  • Сознание: "Сознательно принимать и анализировать все происходящее, работать над собой и учиться жить здесь и сейчас";
  • Творчество: "Иметь дело, которое делает тебя счастливым. Для меня – это творчество, музыка";
  • Доброта: "Делать добро, чувствовать добро внутри. Это дает равновесие, делает нас искренними и здоровыми";
  • Быть настоящей: "Быть настоящей и искренней прежде всего с собой. Это дает мне возможность находить гармонию в самые сложные времена";
  • Вера: "Иметь веру. Собственную. Потому что без нее никак! Вера бережет, возносит и спасает в самые трудные времена. Такие как сейчас";
  • Прощение: "Прощать. Это освобождает, делает счастливее. Это смысл, который ни разу меня не подводил. Если мы способны прощать, наша жизнь лучше";
  • Узнавать себя: "Честно говорить с собой, признаваться себе в чем-то, как это ни тяжело. Это первые шаги на пути восприятия настоящей себя";
  • Поддерживать других: "Поддерживать друг друга – важно сейчас. Если имеете возможность, поддерживайте других моральными и материальными донатами";
  • Давать надежду и надеяться: "Надежда – невероятно мощная сила. Надежда в состоянии спасать жизнь и лечить. Потерять ее – как потерять все смыслы одновременно. Поэтому этот смысл один из самых важных для меня".

Автор: Марина Джура