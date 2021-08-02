Надя Дорофеева рассказала о состоянии танцора, которого избили возле гей-клуба
Источник:инстаграм Нади Дорофеевой
В воскресенье, 1 августа, танцора из шоу-балета Нади Дорофеевой жестоко избил военный-охранник. Парня срочно госпитализировали, ему сделали трепанацию черепа. По словам звезды, Женя до сих пор в коме.
Несмотря на то, что перепалка произошла примерно в 7:40, в больницу 22-летний танцор попал утром 1 августа. Работник Управления государственной охраны нанес юноше всего один мощный удар, от которого тот потерял сознание, ударился головой о забор и мостовую. Это привело к кровоизлиянию в мозг.
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Медики ввели Женю в медикаментозную кому, из которой он должен был выйти в понедельник, 2 августа. По словам певицы, состояние танцора ее балета стабильно тяжелое.
Женя все еще находится в медикаментозной коме. Вся команда, друзья, близкие и все неравнодушные люди держат кулаки и верят в лучшее. Посылаем самые добрые мысли Жене, чтобы он быстрее выздоровел и восстановился,
– написала Надя Дорофеева.
Жестокое избиение танцора Нади Дорофеевой возле гей-клуба
- Инцидент произошел недалеко от столичного гей-клуба Lift, на улице Антоновича, 45.
- Как видно из разлетевшегося по сети видео, конфликт спровоцировал военный-охранник. Он сильно толкнул друга танцора. После словесной перепалки мужчина нанес мощный удар кулаком в голову юноши. Тот потерял сознание и упал на землю.
- Нападавший не стал убегать с места происшествия, его друзья пытались оказать Жене первую помощь. Однако, судя по тому, что его разыскивали в сети, приезда медиков он не дождался.
- Личность мужчины установили в день избиения. Он оказался работником Управления государственной охраны Украины.
- Мужчину отстранили от работы, а затем задержали и открыли уголовное производство. Нападавшему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.