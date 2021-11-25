Надя Дорофеева расплакалась в новом клипе о любви

Украинская артистка Надя Дорофеева презентовала лирическое видео на собственное прочтение песни "Я твоя не первая" группы "Тату". Исполнительница предстала перед камерой без ярких костюмов, макияжа и показала искренние эмоции.

Надя Дорофеева стала участницей международного трибьюта группы "Тату" от Spotify. Исполнительница выпустила черно-белое видео, где продемонстрировала собственное прочтение лирической композиции.

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Проникновенное видео от Нади Дорофеевой

Видео длится две с половиной минуты. Это время в кадре есть только Надя и ее искренние чувства. Артистка пропустила этот трек сквозь себя и во время съемок даже расплакалась.

"Давно меня так не пробивала песня. В видео на трек "Я твоя не первая" я показала вам себя: настоящую, без танцев, костюмов, эффектов. В каждой строке, как и в каждом кадре этого видео, я открытая и искренняя. Эта работа для меня особенная. Думаю, вы все поймете", – поделилась исполнительница.

Надя Дорофеева – "Я твоя не первая": смотрите видео онлайн

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