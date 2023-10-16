Это интересно обсуждать, – Надя Дорофеева призналась, как реагирует на хейт и скандалы в шоу-бизнесе

Надя Дорофеева сегодня является одной из самых известных певиц в Украине. Из-за популярности звезда часто сталкивается с сплетнями и ложью о себе. Дорофеева призналась, как реагирует на хейт и как относится к скандалам в украинском шоу-бизнесе.

Надя не скрывает – она любит обсуждать скандалы, хотя ей жаль звезд, которые в них попадают. Об этом Дорофеева рассказала ведущему Евгению Фешаку.

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Как Дорофеева относится к скандалам

Певица призналась, что любит сплетничать о скандалах других звезд. По ее словам, ей очень интересно обсуждать такие случаи.

Я могу проговорить то, кто что сделал… Но мне жаль многих попадающих в скандалы артистов. Я не чувствую злорадства. Я чувствую какую-то печаль, скорее. Но обсудить это всегда интересно, чтобы не попасть в подобную ситуацию,

– рассказала Надя.

Как певица реагирует на слухи

Артистка отметила, что ее, как и многих других звезд, волнует эта проблема. Она считает, что во время войны в Украине к хейту нужно относиться с пониманием.

Как я отношусь к хейту? Конечно, это бывает больно, особенно когда тебя оскорбляют ни за что несправедливо… Но я над этим работаю – делаю медитации. И сейчас у меня отличный период, я перестала пускать это в сердце,

– объяснила Дорофеева.

Надя утверждает, что после развода с Владимиром Дантесом она увидела негативную сторону популярности. Тогда ей не хотелось, чтобы все лезли в ее личную жизнь.

"Многие чепухи писали. И недавно я смотрела программу, в которой рассказывали, что у меня отношения были с каким-то олигархом, который мне из тюрьмы писал рассказывали. Я не понимаю, как это люди создают", – рассказала певица.

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