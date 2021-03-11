5 марта Надя Дорофеева, которая работает под псевдомимом DOROFEEVA, показала вторую сольную работу – лирическую песню A tebe. Теперь певица представила клип на трек, который успел покорить публику. В нем звезда снялась с музыкантами, которых показала впервые, а в следующих музыкальных видео пообещала появиться с балетом.

Уже 19 марта DOROFEEVA выпустит первый в сольной карьере миниальбом dofamin, в который войдут пять песен. Одну из них A tebe звезда уже представила ранее, а в четверг, 11 марта, обнародовала яркий клип, снятый как концертное выступление.

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Режиссером выступил молодой художник Алексей Бондарь, который уже неоднократно сотрудничал с Надей Дорофеевой. В клипе впервые появились музыканты певицы – гитарист и барабанщик Евгений Пугачев и Михаил Бирченко. Артистка поделилась, что в ее команду входит и балет, который она покажет позже.

В клипе на песню A tebe Надя Дорофеева продемонстрировала всего один образ. Она предстала перед камерой в белых одеждах – широких джинсах с высокой талией, коротком топе, жакете размера оверсайз с обольстительными разрезами на плечах и в массивных черных кроссовках. Певица снималась с легкой укладкой и макияжем с блестящими тенями и нежной помадой, а look довершила многочисленными аксессуарами.

"Мне хотелось показать себя настоящую: минимум макияжа, минималистичный образ, никаких причесок, максимум эмоций", – поделилась артистка.

Счастлива, что могу быть собой, быть свободной, превращать свои воспоминания в истории и кайфовать от музыки,

– высказалась Надя Дорофеева в инстаграме.

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Надя Дорофеева – A tebe: смотрите видео онлайн​