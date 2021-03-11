5 березня Надя Дорофєєва, яка працює під псевдомімом DOROFEEVA, показала другу сольну роботу – ліричну пісню A tebe. Тепер співачка представила кліп на трек, який встиг підкорити публіку. У ньому зірка знялась з музикантами, яких показала вперше, а в наступних музичних відео пообіцяла з'явитися з балетом.

Вже 19 березня DOROFEEVA випустить перший в сольній кар'єрі мініальбом dofamin, до якого ввійдуть п'ять пісень. Одну з них A tebe зірка вже презентувала раніше, а в четвер, 11 березня, оприлюднила яскравий кліп, знятий як концертний виступ.

До теми Надя Дорофєєва презентувала новий ліричний трек A tebe та анонсувала вихід альбому

Режисером виступив молодий митець Олексій Бондар, який вже неодноразово співпрацював з Надею Дорофєєвою. У кліпі вперше з'явилися музиканти співачки – гітарист та барабанник Євген Пугачов і Михайло Бірченко. Артистка поділилась, що до її команди входить і балет, який вона покаже згодом.

У кліпі на пісню A tebe Надя Дорофєєва продемонструвала всього один образ. Вона постала перед камерою в білому вбранні – широких джинсах з високою талією, короткому топі, жакеті розміру оверсайз зі звабливими розрізами на плечах та масивних чорних кросівках. Співачка знімалася з легкою укладкою та макіяжем з блискучими тінями та ніжною помадою, а look довершила численними аксесуарами.

"Мені хотілося показати себе справжню: мінімум макіяжу, мінімалістичний образ, жодних зачісок, максимум емоцій", – поділилась артистка.

Щаслива, що можу бути собою, бути вільною, перетворювати свої спогади в історії і кайфувати від музики,

– висловилась Надя Дорофєєва в інстаграмі.

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Надя Дорофєєва – A tebe: дивіться відео онлайн