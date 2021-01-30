В банном халате: Надя Дорофеева позировала на снегу в домашнем наряде – атмосферные фото
Популярная украинская певица Надя Дорофеева вернулась из отпуска, который проводила на Бали. Теперь знаменитость радуется снежной погоде и наслаждается красотой зимы. На днях артистка позировала на улице в банном халате во время снегопада.
Источник: инстаграм Нади Дорофеевой
Надя Дорофеева поделилась красивыми фотографиями с подписчиками на личной странице в инстаграме. Народная любимица радуется каждому мгновению и даже когда на улице прохладная погода, не унывает и находит позитив.
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Надя Дорофеева на снегу в банном халате
Надя и ее муж, ведущий и певец Владимир Дантес проживают в частном загородном доме. Артистка позировала во дворе своего поместья, которое было покрыто снегом.
Дорофеева вышла на улицу только в банном халате белого цвета и сапогах. Волосы звезда уложила ровно, а на лице сделала макияж с матовой помадой на губах. Надя искренне улыбалась и наслаждалась утренним напитком. Она радовалась такой зимней погоде, ведь это очень красиво.
Нет, ну если так хорошо, тогда хорошо,
– написала Надя.
Надя Дорофеева в банном халате / Фото из инстаграма Нади Дорофеевой
Надя Дорофеева в банном халате / Фото из инстаграма Нади Дорофеевой
Надя Дорофеева в банном халате / Фото из инстаграма Нади Дорофеевой
В комментариях подписчики знаменитости отмечают, что такие фотографии получились очень атмосферными, а Дорофеева, как всегда, выглядит великолепно.
- Какая ты счастливая! Спасибо тебе очень за классный контент, которым ты нас не перестаешь радовать, несмотря на насыщенный график!
- Надя и снег – невероятное сочетание!
- Как красиво!
- Волшебно!
- Самая лучшая!
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