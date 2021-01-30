Популярная украинская певица Надя Дорофеева вернулась из отпуска, который проводила на Бали. Теперь знаменитость радуется снежной погоде и наслаждается красотой зимы. На днях артистка позировала на улице в банном халате во время снегопада.

Источник: инстаграм Нади Дорофеевой

Надя Дорофеева поделилась красивыми фотографиями с подписчиками на личной странице в инстаграме. Народная любимица радуется каждому мгновению и даже когда на улице прохладная погода, не унывает и находит позитив.

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Надя Дорофеева на снегу в банном халате

Надя и ее муж, ведущий и певец Владимир Дантес проживают в частном загородном доме. Артистка позировала во дворе своего поместья, которое было покрыто снегом.

Дорофеева вышла на улицу только в банном халате белого цвета и сапогах. Волосы звезда уложила ровно, а на лице сделала макияж с матовой помадой на губах. Надя искренне улыбалась и наслаждалась утренним напитком. Она радовалась такой зимней погоде, ведь это очень красиво.

Нет, ну если так хорошо, тогда хорошо,

– написала Надя.



Надя Дорофеева в банном халате / Фото из инстаграма Нади Дорофеевой



​Надя Дорофеева в банном халате / Фото из инстаграма Нади Дорофеевой



​Надя Дорофеева в банном халате / Фото из инстаграма Нади Дорофеевой

В комментариях подписчики знаменитости отмечают, что такие фотографии получились очень атмосферными, а Дорофеева, как всегда, выглядит великолепно.