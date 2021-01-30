Популярна українська співачка Надя Дорофєєва повернулася з відпустки, яку проводила на Балі. Тепер знаменитість радіє сніжній погоді та насолоджується красою зими. Днями артистка позувала на вулиці у банному халаті під час снігопаду.

Джерело: інстаграм Наді Дорофєєвої

Надя Дорофєєва поділилася красивими фотографіями з підписниками на особистій сторінці в інстаграмі. Народна улюблениця радіє кожній миті і навіть, коли на вулиці прохолодна погода, не сумує і знаходить позитив.

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Надя Дорофєєва на снігу у банному халаті

Надя та її чоловік, ведучий і співак Володимир Дантес мешкають у приватному заміському будинку. Артистка позувала на подвір'ї свого маєтку, яке було вкрите снігом.

Дорофєєва вийшла на вулицю лише у банному халаті білого кольору та чоботах. Волосся зірка вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з матовою помадою на губах. Надя щиро усміхалася і смакувала ранковим напоєм. Вона раділа такій зимовій погоді, адже це дуже красиво.

Ні, ну якщо так гарно, тоді добре,

– написала Надя.



Надя Дорофєєва у банному халаті / Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої



Надя Дорофєєва у банному халаті / Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої



Надя Дорофєєва у банному халаті / Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої

У коментарях підписники знаменитості зазначають, що такі світлини вийшли дуже атмосферними, а Дорофєєва, як завжди, виглядає неперевершено.