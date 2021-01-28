Певица Надя Дорофеева охотно демонстрирует смелые образы как на сцене, так и в реальной жизни. В загородном доме она устроила дерзкую съемку, представ в кадре в одном свитере.

Источник: инстаграм Нади Дорофеевой

Локацией для фотосессии стала просторная и светлая гардеробная комната.

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Дерзкий образ Нади Дорофеевой

Даже дома сольная артистка, известная как DOROFEEVA, выглядит стильно и придерживается фэшн-трендов. В новом доме она обустроила гардеробную, в которой часто показывает свои look. На этот раз звезда предстала перед камерой в вязаном свитере оверсайз карамельного цвета.

Объемный наряд выглядел на ней как туника и едва прикрывал бедра. Надя Дорофеева ограничилась лишь верхом, не подбирая низ, поэтому засветила стройные обнаженные ножки. Свитер она соединила с теплыми носками серого цвета и серебряными цепочками на шее.

Артистка тщательно следит за внешним видом и позировала в кадре с легким макияжем. Красивые черты лица она подчеркнула косметикой, выделив глаза. Надя Дорофеева продемонстрировала 5-миллионной аудитории подписчиков и идеальную улыбку.



Надя Дорофеева в вязаном свитере / Фото Instagram / @nadyadorofeeva