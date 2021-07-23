31-летняя Надя Дорофеева привыкла появляться перед фанами в откровенных образах. Летом она позволяет себе экспериментировать со стилем. Ее глаза то дерзкие, то кокетливые. На этот раз она выбрала второе.

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Артистка появилась на сцене в нежной светло-розовой рубашке из прозрачной ткани. Ее украшением стали соблазнительные разрезы на плечах и объемные рукава с кружевными вставками.

Однако Надя Дорофеева не могла засветить белье на масштабном концерте. Поэтому поверх рубашки она надела черный корсет с кокетливыми атласными бантиками. Даже несмотря на это красавица блеснула глубоким декольте.

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Поскольку рубашка удлиненная, певица не подбирала низ. Она надела нюдовые колготы в сеточку и высокие черные сапоги на грубой подошве. Обувь идеально сочеталась с корсетом.

Стилисты сделали Наде Дорофеевой макияж с широкими черными стрелками и нежно-розовыми тенями, а губы накрасили матовой помадой. Волосы артистки немного завили и сделали легкую укладку. Откровенное декольте она украсила подвесками, среди которых цепочка от бренда Prada.