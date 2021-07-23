Грандиозное событие состоялось над Днепром, на крыше КВЦ Парковый. Все гости мероприятия придерживались дресс-кода и появились в белых нарядах. Не стала исключением и ведущая Катя Осадчая.

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Нарядный образ Екатерины Осадчей

Знаменитость, которая находится на последних сроках беременности, решила скрыть округлившийся животик, подобрав атласное платье свободного кроя. Этот наряд без бретелек с легким воздушным шлейфом. На груди у Кати Осадчей был широкий волан, а декольте усыпано блестящими камнями.

Роскошное платье для ведущей создала известная на весь мир украинская дизайнер Эльвира Гасанова, которая одевает половину нашего шоу-биза. Стильными деталями аутфита стали оригинальная белая шляпка и молочные туфли на устойчивых каблуках.



Катя Осадчая с Дзидзьо / Фото из инстаграма певца

Кажется, в этом образе достаточно блеска, однако Катя Осадчая решила ослепить публику. Она подобрала широкий браслет и серьги с камнями от украинского ювелирного дома.

Волосы знаменитости собрала в изысканный хвост, который уложили на бок и немного подкрутили. Гримеры сделали Осадчей безупречный нежный макияж с широкими черными стрелками и накладными ресницами.

Катя Осадчая в белом платье / Фото из инстаграма "Светской жизни"