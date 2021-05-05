Надя Дорофеева продолжает диктовать тренды украинским модницам. На личной странице в Инстаграме она распространила целую серию красивых снимков, на которых предстала перед камерой в стильных и дерзких образах.

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Трендовые образы DOROFEEVA

Для новой съемки, автором которой стал украинский фотограф Богдан Богданов, любимица миллионов выбрала наряд, который подчеркнул ее стройную фигуру. Надя позировала на камеру в такой одежде:

джинсовом костюме, состоявшем из куртки и брюк молочного цвета;

костюме в клетку: oversize пиджаке и длинной юбке;

oversize пиджаке, белой рубашке, галстуке, джинсах, кедах и черной кепке;

обтягивающем черном мини-платье и голубых босоножках;

мини-юбке, топе, пиджаке и салатовых туфлях-лодочках на каблуках.

Каждый из аутфитов дополняла эффектная прическа и легкий макияж, которым Дорофеева подчеркнула натуральную красоту. Надя обольстительно позировала, демонстрируя роскошное тело, сексуальность и обольстительность.

"Привет, это я", – написала звезда в публикации.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Новая фотосессия не осталась без внимания 5-миллионной аудитории подписчиков артистки. Они активно комментируют сообщение и засыпают DOROFEEVA комплиментами.