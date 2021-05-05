Надя Дорофеева продолжает диктовать тренды украинским модницам. На личной странице в Инстаграме она распространила целую серию красивых снимков, на которых предстала перед камерой в стильных и дерзких образах.
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Трендовые образы DOROFEEVA
Для новой съемки, автором которой стал украинский фотограф Богдан Богданов, любимица миллионов выбрала наряд, который подчеркнул ее стройную фигуру. Надя позировала на камеру в такой одежде:
- джинсовом костюме, состоявшем из куртки и брюк молочного цвета;
- костюме в клетку: oversize пиджаке и длинной юбке;
- oversize пиджаке, белой рубашке, галстуке, джинсах, кедах и черной кепке;
- обтягивающем черном мини-платье и голубых босоножках;
- мини-юбке, топе, пиджаке и салатовых туфлях-лодочках на каблуках.
Каждый из аутфитов дополняла эффектная прическа и легкий макияж, которым Дорофеева подчеркнула натуральную красоту. Надя обольстительно позировала, демонстрируя роскошное тело, сексуальность и обольстительность.
"Привет, это я", – написала звезда в публикации.
Для просмотра всех фото листайте вправо:
Новая фотосессия не осталась без внимания 5-миллионной аудитории подписчиков артистки. Они активно комментируют сообщение и засыпают DOROFEEVA комплиментами.
- "Так выглядит богиня!"
- "Нереальная!"
- "Невероятная!"
- "Девочка, вам штраф. Вы разбили мне сердце своей красотой".
- "Вы – искусство!"