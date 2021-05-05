Надя Дорофєєва продовжує диктувати тренди українським модницям. На особистій сторінці в інстаграмі вона поширила цілу серію красивих знімків, на яких постала перед камерою в стильних і зухвалих образах.
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Трендові образи DOROFEEVA
Для нової зйомки, автором якої став український фотограф Богдан Богданов, улюблениця мільйонів обрала вбрання, яке підкреслило її струнку фігуру. Надя позувала на камеру в такому одязі:
- джинсовому костюмі, що складався з куртки й штанів молочного кольору;
- костюмі в клітинку: oversize піджаку та довгій спідниці;
- oversize піджаку, білій сорочці, краватці, джинсах, кедах і чорній кепці;
- обтислій чорній мінісукні та блакитних босоніжках;
- мініспідниці, топі, піджаку та салатових туфлях-човниках на підборах.
Кожен з аутфітів доповнювала ефектна зачіска та легкий макіяж, яким Дорофєєва підкреслила натуральну вроду. Надя звабливо позувала, демонструючи розкішне тіло, сексуальність і звабливість.
"Привіт, це я", – написала зірка в публікації.
Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:
Нова фотосесія не залишилася без уваги 5-мільйонної аудиторії підписників артистки. Вони активно коментують допис та засипають DOROFEEVA компліментами.
- "Так виглядає богиня!"
- "Нереальна!"
- "Неймовірна!"
- "Дівчино, вам штраф. Ви розбили мені серце своєю красою".
- "Ви – мистецтво!"