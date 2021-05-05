Надя Дорофєєва продовжує диктувати тренди українським модницям. На особистій сторінці в інстаграмі вона поширила цілу серію красивих знімків, на яких постала перед камерою в стильних і зухвалих образах.

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Трендові образи DOROFEEVA

Для нової зйомки, автором якої став український фотограф Богдан Богданов, улюблениця мільйонів обрала вбрання, яке підкреслило її струнку фігуру. Надя позувала на камеру в такому одязі:

джинсовому костюмі, що складався з куртки й штанів молочного кольору;

костюмі в клітинку: oversize піджаку та довгій спідниці;

oversize піджаку, білій сорочці, краватці, джинсах, кедах і чорній кепці;

обтислій чорній мінісукні та блакитних босоніжках;

мініспідниці, топі, піджаку та салатових туфлях-човниках на підборах.

Кожен з аутфітів доповнювала ефектна зачіска та легкий макіяж, яким Дорофєєва підкреслила натуральну вроду. Надя звабливо позувала, демонструючи розкішне тіло, сексуальність і звабливість.

"Привіт, це я", – написала зірка в публікації.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Нова фотосесія не залишилася без уваги 5-мільйонної аудиторії підписників артистки. Вони активно коментують допис та засипають DOROFEEVA компліментами.