Надя Дорофеева показала домашний образ за почти 3 тысячи гривен: фото из имения певицы

Украинская певица Надя Дорофеева в солнечный осенний день позировала на территории собственного загородного поместья. Исполнительница надела теплый костюм, который добавил ее образу уюта.

Артистка продолжает диктовать тренды украинским модницам. На днях она показала, как изменила цвет волос, а теперь продемонстрировала стильный осенний образ, который подойдет для работы дома и прогулок.

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Домашний look Нади Дорофеевой

Звезда предстала перед объективом на веранде коттеджа. Надя надела молочный вязаный костюм, состоящий из шорт и свитера oversize. Такой look соединила с бежевыми гольфами на ногах и массивной белой обувью. В руке Дорофеева держала белую чашку с теплым напитком, что придавало ее образу еще больше атмосферности.

Волосы певица уложила в легкие локоны, а на лице сделала едва заметный макияж. На одном из фото девушка, подняв свитер вверх, показала молочный бюстгальтер.

Я обожаю свою работу, но не люблю, когда не успеваю насладиться процессом и начинаю терять ресурс. Здесь ни один латте не спасет! Поэтому сейчас стараюсь оставлять воскресенье выходным, проводить его для себя, чтобы потом с новыми силами включаться в рабочую неделю,

– рассказала Дорофеева.



Надя Дорофеева в теплом костюме / Фото из инстаграма певицы



Надя Дорофеева в теплом костюме / Фото из инстаграма певицы



Надя Дорофеева в теплом костюме / Фото из инстаграма певицы



Надя Дорофеева в теплом костюме / Фото из инстаграма певицы

Подписчики звезды в комментариях оставляют много приятных слов в ее адрес. Они отмечают, что у Нади очень красивый образ.