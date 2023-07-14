Как выглядела Надя Дорофеева на первой и второй свадьбе: образы звезды восемь лет назад и сейчас

Надя Дорофеева во второй раз вышла замуж за Мишу Кацурина. Вспоминаем первый свадебный образ певицы – когда она вышла замуж за Владимира Дантеса в 2015 году.

Украинская певица Надя Дорофеева вчера впервые подтвердила, что сыграла свадьбу с Мишей Кацуриным. Она показала и первые свадебные фото, где предстает в нежном образе невесты.

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Образ Нади Дорофеевой на свадьбе

Исполнительница для церемонии выбрала не свадебный наряд – это приталенное платье на тонких бретелях цвета айвори в богемном стиле от бренда TG Botanical. Нежную фату для Нади создала Катя Сильченко и бренд The Coat. Вуаль сшита собственноручно из разных тканей и фактур, также там есть инициалы супругов.



Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото из инстаграма Нади Дорофеевой

Образ Дорофеевой завершили ботильоны Maison Margiela, волосы были уложены легкими волнами. На лице звезды незаметен нежный макияж.



Надя Дорофеева в образе невесты / Фото Andrew Grey

Образ Нади на первой свадьбе

, что образ жениха в сети раскритиковали. Поклонникам не понравилось, что под костюм Миша Кацурин выбрал кеды и кепку – это якобы испортило его свадебный образ.

В 2015 году Надя Дорофеева вышла замуж за Владимира Дантеса – их свадьба была публичной, на праздник пригласили много гостей.



Надя Дорофеева и Владимир Дантес / Фото из инстаграма Нади Дорофеевой

Певица выбрала длинное белое платье – она тоже подчеркивала фигуру, но была без бретелей. Свадебный образ дополняли металлические украшения: пояс, браслет и серьги. Надя вложила волосы в локоны и собрала часть прядей сзади, где прикрепила длинную фату с кружевом. На лице звезды был яркий и насыщенный макияж с акцентом на глазах. А свадебный букет состоял из лаванды.



Надя Дорофеева / Фото с инстаграма Нади Дорофеевой