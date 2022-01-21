Надя Дорофеева в Мексике позировала в топе и брюках: фото из звездного отпуска

Украинская певица Надя Дорофеева вместе с мужем Владимиром Дантесом проводит зимний отпуск возле океана – в Мексике. Знаменитость обнародовала фото, на котором показала образ для прогулки.

Праздники закончились, а звездные отпуска продолжаются. Этой зимой популярной среди украинских знаменитостей является Мексика. Туда после Нового года отправились также Дорофеева и Дантес.

Смотрите также "Самая красивая пара шоу-бизнеса": Дорофеева и Дантес покорили романтичным селфи из Мексики

Повседневный look Дорофеевой в Мексике

Артистка сфотографировалась на террасе гостиничного номера. Надя встала перед камерой, сидя на кресле, и продемонстрировала стильный look для прогулки. В коротком бежевом топе и широких серых брюках Дорофеева собралась прогуляться по улочкам Тулума. Для того, чтобы прогулка была максимально комфортной, надела белые кеды.

Волосы звезда естественно уложила, губы накрасила коричневой матовой помадой, а глаза оставила без макияжа. Среди аксессуаров, на певице были трендовые подвески, светло-розовая кепка и кольцо.



Надя Дорофеева в топе и брюках / Фото из инстаграма певицы

Какие звезды проводят каникулы в Мексике