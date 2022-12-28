В бежевом платье: Надя Дорофеева залюбовала уютным домашним образом – фото

28 декабря 2022, 16:28
Читати новину українською

Источник:

инстаграмм Нади Дорофеевой

Певица Надя Дорофеева в канун Нового года похвасталась стильным домашним аутфитом. Поскольку в этом году многие новогоднюю ночь проведут дома, то такой образ может стать и праздничным look.

В этом году нет новогодних корпоративов, праздничных съемок, поэтому все чаще знаменитости публикуют фотографии из дома, где проводят больше времени.

Смотрите также Илона Гвоздева очаровала новогодним образом у елки: атмосферные фото

Домашний look Нади Дорофеевой

Певица Надя Дорофеева показала поклонникам, как выглядит дома. Звезда сфотографировалась, сидя на полу перед зеркалом. Надя надела бежевое oversize платье и носки в тон. Также на ногах были стильные черные тапки.

Длинные волосы артистка уложила ровно, слева заплела тоненькую косичку. На лице звезда сделала легкий макияж в нюдовых оттенках.

"Не болейте. Всем 36,6", – написала Надя под фото.


Надя Дорофеева / Фото с инстаграмма певицы

Зимние аутфиты звезд

  • Любимая телеведущая миллионов украинцев Леся Никитюк продемонстрировала в своем инстаграмм-профиле стильные образы. Звезда показала самую модную верхнюю одежду зимы.
  • Для выхода на Рождество принцесса Уэльская избрала эффектный дизайнерский look. Она появилась на публике в пальто от любимого дизайнера Александра Макквина, сшитому по заказу.
  • Лилия Ребрик продемонстрировала элегантный зимний образ в карамельном тренче позирует на фоне заснеженного города.

Автор: Христина Кобак