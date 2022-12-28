В бежевом платье: Надя Дорофеева залюбовала уютным домашним образом – фото
Источник:инстаграмм Нади Дорофеевой
Певица Надя Дорофеева в канун Нового года похвасталась стильным домашним аутфитом. Поскольку в этом году многие новогоднюю ночь проведут дома, то такой образ может стать и праздничным look.
В этом году нет новогодних корпоративов, праздничных съемок, поэтому все чаще знаменитости публикуют фотографии из дома, где проводят больше времени.
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Домашний look Нади Дорофеевой
Певица Надя Дорофеева показала поклонникам, как выглядит дома. Звезда сфотографировалась, сидя на полу перед зеркалом. Надя надела бежевое oversize платье и носки в тон. Также на ногах были стильные черные тапки.
Длинные волосы артистка уложила ровно, слева заплела тоненькую косичку. На лице звезда сделала легкий макияж в нюдовых оттенках.
"Не болейте. Всем 36,6", – написала Надя под фото.
Надя Дорофеева / Фото с инстаграмма певицы
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