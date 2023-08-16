Здесь дорого, – Надин из "Холостяка" рассекретила, как зарабатывает и сколько тратит на жизнь в США

Блогерша, участница 11 сезона шоу "Холостяк" Надин Медведчук в начале полномасштабного вторжения уехала в Италию. Сейчас она живет в США благодаря программе U4U для украинцев. Надин рассказала, сколько тратит и как зарабатывает в Америке.

Недавно Надежда Медведчук вместе с финалисткой "Холостяка-12" Сашей Мудрой посетила церемонию вручения премии TOP USA Awards. На празднике также было множество украинских звезд – от Кати Осадчей с Юрием Горбуновым до Тины Кароль.

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Сколько Надин тратит в США

Надежда Медведчук в новом интервью призналась, что тратит около 10 тысяч долларов в месяц. По ее словам, там все гораздо дороже, чем в Украине, а также большие налоги.

Постоянные расходы блоггерши в США:

аренда квартиры без мебель – 5 тысяч долларов в месяц

возможность подниматься на крышу дома – тысяча долларов в месяц,

зал – 200 долларов в месяц,

также есть расходы на транспорт и еду.

Кроме того, в Америке огромные налоги. К примеру, штат Нью-Йорк, где живет Надин, имеет 9 процентов налога ко всему.

То есть ты можешь заказать обычный салат, который стоит 22 доллара, но тебе придется также заплатить 9% налога и 18% в качестве чаевых официанту. Средний чек на обед в обычном кафе – 50 долларов,

– рассказала Медведчук.

Как Надин сейчас зарабатывает

Блогерша признается, что работает с американской рекламой, которая хорошо оплачивается.

"Также я подрабатываю как модель. Например, недавно была съемка новой коллекции для сайта Guess. В среднем за один день съемки платят от тысячи долларов и выше. Но если это обычный показ или ноунейм бренд – это может быть и 200 долларов в день", – объяснила Медведчук.

Кроме того, Надин подрабатывает маркетологом для бренда Jexi, запущенного участником "Холостячки" Андреем Хветкевичем.

Блогерша также ответила на вопрос ведущего, сколько она доначит на ВСУ.

Весной донатила больше. Летом, скажу честно, ничего не доначу, потому что едва покрываю свои расходы. Кроме того, моя мама сейчас находится на лечении. Но в целом мой принцип в жизни – отдавать 20 процентов, потому что то, что мы отдаем во благо, к нам возвращается,

– рассказала она.

Смотрите интервью с Надин Медведчук: видео

Кстати, главный герой "Холостяка-12" Алекс Топольский недавно оскандалился своим заявлением. Он признался, что ему легче выражать свои мысли на русском языке. Едва ли не впервые с начала полномасштабного вторжения Алекс перешел на язык оккупанта и даже назвал его родным.