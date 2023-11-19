Бывает сложно, – Надежда Матвеева рассказала об отношениях с младшим на 20 лет бойфрендом

Ведущая Надежда Матвеева поделилась деталями личной жизни. Она рассказала, как ее поддерживает бойфренд, а она, в свою очередь, пытается быть собой.

55-летняя телезвезда Надежда Матвеева очень редко говорит о любимом, который младше ее на 20 лет. На днях она рассказала о том, как стремится к счастью в отношениях.

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Надежда Матвеева об отношениях с бойфрендом

Ведущая поделилась, что любимый часто напоминает ей о том, что следует принимать его таким, как есть. Но не пытаться подстраивать его под себя. Это ведь свобода и возможность быть свободным и счастливым в отношениях.

Я напоминаю себе: верь ему как в себя. Поддерживай, вдохновляй, но не пытайся "спасать" в сложные для него моменты, воздерживайся от советов, если не просит. Уважай личный путь мужчины, который он должен пройти по жизни, возможно со сложностями и нагрузкой,

– отметила Надежда Матвеева.

Надежда добавила, что в любых отношениях встречаются сложности. Но это как путешествие, которое интересно проходить вместе.

"Любовь, по-моему, это путешествие, приключение и ответственность. Бывает непонятно, сложно, но всегда интересно, потому что в этом путешествии вместе познаем себя и мир. И так происходит во все времена, и в наше бурное время, когда пары пытаются сохранить любовь, несмотря на тяжелые испытания", – подытожила Матвеева.



Надежда Матвеева / Фото из инстаграма ведущей

Что известно о личной жизни Надежды Матвеевой