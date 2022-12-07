Не очень традиционные, – Надежда Матвеева об отношениях с младшим на 20 лет любимым

Украинская ведущая Надежда Матвеева поделилась деталями о своих отношениях с бойфрендом, который младше ее на 20 лет. Она призналась, как война повлияла на их отношения.

В июне телеведущая Надежда Матвеева впервые рассказала о новых отношениях. Тогда она призналась, что имеет любимого мужчину, который младше ее на 20 лет.

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Надежда Матвеева об отношениях с бойфрендом

Ведущая призналась, что познакомилась с любимым за год до войны – 8 марта. Развитие их романтических отношений пришлось именно на начало великой войны.

Я считаю, что это великое счастье еще и потому, что все испытания мы проходим вместе. Как взрослая женщина я понимаю, что именно при таких обстоятельствах можно нечаянно проверить друг друга, скорее почувствовать, твой человек или нет. Тем более это не очень традиционные отношения,

– призналась Надежда.

Женщина отметила, что имеет в виду разницу в возрасте – 20 лет. Она призналась, что сначала для нее такие отношения были табу, но теперь она изменила мнение.

"Война – это как тренажер отношений. В нашем случае это выходит первый год, когда мы приспосабливаемся, узнаем друг о друге. Я понимаю, насколько я гораздо больше внутренне работаю над тем, чтобы что-то не испортить, что-то понять. И тоже можно поблагодарить судьбы, что отношения пришлись на этот период. С одной стороны мне гораздо легче, потому что есть человек, который меня поддерживает. С другой стороны, я просто чувствую эти испытания".

Надежда Матвеева подчеркнула, что мама до сих пор не воспринимает ее отношения с младшим любимым. Но ведущий совет потому, что нашел человека, которому может доверять.