У червні телеведуча Надія Матвєєва вперше розповіла про нові стосунки. Тоді вона зізналась, що має коханого чоловіка, який молодший від неї на 20 років.

Зверніть увагу Володимир Остапчук після чуток про розлучення назвав риси, які приваблюють його в жінках

Надія Матвєєва про стосунки з бойфрендом

Ведуча зізналась, що познайомилась з коханим за рік до війни – 8 березня. Розвиток їхніх романтичних взаємин припав саме на початок великої війни.

Я вважаю, що це велике щастя ще й тому, що всі випробування ми проходимо разом. Як доросла жінка я розумію, що саме за таких обставин можна ненавмисно перевірити одне одного, швидше відчути, чи це твоя людина, чи ні. Тим більше це не дуже традиційні відносини,

– зізналась Надія.

Жінка зазначила, що має на увазі якраз різницю у віці – 20 років. Вона зізналась, що спершу для неї такі відносини були табу, але тепер вона змінила думку.

"Війна – це як тренажер стосунків. У нашому випадку це виходить перший рік, коли ми пристосовуємось, дізнаємося одне про одного. Я розумію, наскільки я набагато більше внутрішньо працюю над тим, щоб щось не зіпсувати, щось зрозуміти. І теж можна подякувати долі, що стосунки припали на цей період. З одного боку мені набагато легше, бо є людина, яка мене підтримує. З іншого боку я просто відчуваю ці випробування"

Надія Матвєєва підкреслила, що мама досі категорично не сприймає її стосунки з молодшим коханим. Але ведуча рада тому, що знайшла людину, якій може довіряти.