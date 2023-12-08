Телеведущая Надежда Матвеева опубликовала новое фото на личной странице. Этот черно-белый кадр сделал ее любимый.

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Надежды Матвеевой упрекнули в отношениях с молодым бойфрендом

Ведущая позировала на полу и тянулась руками в камеру. Она была одета в повседневную одежду и с распущенными волосами.

Глаза любимого,

– лаконично подписала фото звезда.



Надежда Матвеева / Фото с инстаграма Надежды Матвеевой

Этот снимок собрал немало вкусов и комментариев. В то же время нашлись те, кто упрекнул Надежды Матвеевой за большую разницу в возрасте. Да, бойфренд ведущей младше ее на 20 лет.

"Меньше говори о любимом, потому что он тебе как сын", – раскритиковали ведущую в комментариях. Однако звезда не смолчала и ответила: "А вы эксперт по любви?"



Скриншот из инстаграма

Что известно о нынешних отношениях Надежды Матвеевой