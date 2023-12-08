Телеведущая Надежда Матвеева опубликовала новое фото на личной странице. Этот черно-белый кадр сделал ее любимый.
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Надежды Матвеевой упрекнули в отношениях с молодым бойфрендом
Ведущая позировала на полу и тянулась руками в камеру. Она была одета в повседневную одежду и с распущенными волосами.
Глаза любимого,
– лаконично подписала фото звезда.
Надежда Матвеева / Фото с инстаграма Надежды Матвеевой
Этот снимок собрал немало вкусов и комментариев. В то же время нашлись те, кто упрекнул Надежды Матвеевой за большую разницу в возрасте. Да, бойфренд ведущей младше ее на 20 лет.
"Меньше говори о любимом, потому что он тебе как сын", – раскритиковали ведущую в комментариях. Однако звезда не смолчала и ответила: "А вы эксперт по любви?"
Скриншот из инстаграма
Что известно о нынешних отношениях Надежды Матвеевой
- У любимой ведущей также есть дети. Он не публичная личность, работает в сфере, близкой к медицине. Пара серьезно относится к отношениям и даже задумывается о браке.
- Надежда Матвеева признавалась, что родные не лучше восприняли эти отношения: с мамой она поссорилась, а сын Владислав также отрицательно отнесся к мужу
- Ведущая редко рассказывает об отношениях. Но недавно она делилась, что любимый часто напоминает ей о важности принимать его таким, какой он есть. В то же время не обходится и без труда.