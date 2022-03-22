Над головой пролетела ракета, – Сумская рассказала, как хоронила маму под бомбежку Киева

Мама Ольги Сумской скончалась в 88 лет, 27 февраля. Анны Ивановны не стало на четвертый день войны. Актриса призналась, что благодаря своей популярности похоронили мать достойно, на Байковом кладбище, но под звуки взрывов.

Звезде было нелегко договориться о похоронах во время бомбардировок Киева, потому что ритуальная служба доезжала не везде. По словам Ольги Сумской, добрые люди нашлись благодаря фейсбуку, они договорились обо всем за два дня. В то время как ее знакомые по несколько дней держали умерших на балконах.

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Как Ольга Сумская хоронила маму в Киеве

Мы похоронили нашу хранительницу достойно, с молитвой священника, на Байковом кладбище, возле нашего папы, Вячеслава Сумского. Теперь они вместе,

– рассказала Ольга Сумская.

"Видимо, Господь забрал ее, чтобы она не видела всех ужасных событий, которые сегодня мы переживаем. Родилась мамочка в голодовку, пережила вторую мировую и отошла опять во время войны", – щемяще добавила звезда.

как рассказала Ольга Сумская, ее мама героически боролась за жизнь, ведь шесть лет назад Анне Ивановне сделали сложную операцию на сердце в институте Амосова.

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Ольга Сумская видела ракету, попавшую в телебашню

После похорон на Байковом кладбище родные заехали за документами на улицу Оранжерейную, что неподалеку от Киевской телебашни. Через пять минут после того, как они уехали, раздался мощный взрыв, туда попала российская ракета.

Я увидела, как что-то темное пролетело над головой с бешеной скоростью. Это была баллистическая ракета, попавшая в телебашню на Мельникова. А мы были там пять минут назад,

– вспомнила Сумская.

Она убеждена, что в тот день ее спас Бог и мама, ставшая их ангелом-хранителем.