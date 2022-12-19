"Думали сорвать Нацотбор": Верка Сердючка посмеялась над россиянами и показала фото из кулис
Источник:Верка Сердючка
Артистка Верка Сердючка была приглашенным гостем на Нацотборе на Евровидение-2023. Она показала кадры из кулис и посмеялась над россиянами, которые накануне устроили ракетную атаку.
17 декабря отгремел долгожданный Национальный отбор на Евровидение-2023. В этом году Андрей Данилко не был членом жюри, но стал приглашенным гостем в образе Верки Сердючки вместе с бэндом и "мамой" Инной Билоконь.
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Верка Сердючка насмехалась над оккупантами
Артистка опубликовала фотографии, сделанные за кулисами в киевской подземке, где и проходил финал Нацотбора. На фото Андрей Данилко позирует как без образа, так и в нем. Сердючка с мамой продемонстрировала средний палец оккупантам, которые накануне (16 декабря) устроили ракетную атаку.
Что, думали сорвать нам Нацотбор?
– написал Данилко под фото.
Верка с "мамой" / Фото из инстаграма Верки Сердючки
Данилко и Белоконь / Фото из инстаграма Верки Сердючки
Каким был Нацотбор: коротко
17 декабря прошел финал Национального отбора на Евровидение-2023. Само мероприятие проходило в Киеве, на станции метро "Майдан Незалежности". Ведущими были Тимур Мирошниченко, Злата Огневич и Екатерина Павленко.
Судьи – Тарас Тополя, Джамала, Юлия Санина – оценивали десять финалистов: Moisei, Tember Blanche, Angelina, 2TONE, OY Sound System, FIINKA, DEMCHUK, Jerry Heil, TVORCHI, KRUTЬ. Зрители выбирали фаворита впервые в мобильном приложении Действие.
Победителями Национального отбора стала группа TVORCHI с песней Heart of Steel. Второе место заняла Марина KRUTЬ, а третье – Jerry Heil.