"Думали сорвать Нацотбор": Верка Сердючка посмеялась над россиянами и показала фото из кулис

Артистка Верка Сердючка была приглашенным гостем на Нацотборе на Евровидение-2023. Она показала кадры из кулис и посмеялась над россиянами, которые накануне устроили ракетную атаку.

17 декабря отгремел долгожданный Национальный отбор на Евровидение-2023. В этом году Андрей Данилко не был членом жюри, но стал приглашенным гостем в образе Верки Сердючки вместе с бэндом и "мамой" Инной Билоконь.

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Верка Сердючка насмехалась над оккупантами

Артистка опубликовала фотографии, сделанные за кулисами в киевской подземке, где и проходил финал Нацотбора. На фото Андрей Данилко позирует как без образа, так и в нем. Сердючка с мамой продемонстрировала средний палец оккупантам, которые накануне (16 декабря) устроили ракетную атаку.

Что, думали сорвать нам Нацотбор?

– написал Данилко под фото.



Верка с "мамой" / Фото из инстаграма Верки Сердючки



Данилко и Белоконь / Фото из инстаграма Верки Сердючки

Каким был Нацотбор: коротко

, утром 16 декабря произошла 9-я массированная ракетная атака оккупантов. Россия выпустила около 60 ракет , большинство сбило ПВО. Взрывы звучали во многих украинских областях. Из-за обстрелов Укрэнерго объявило чрезвычайную ситуацию, потому что было потеряно более 50% потребления объединенной энергетической системы (но сейчас она не действует).

17 декабря прошел финал Национального отбора на Евровидение-2023. Само мероприятие проходило в Киеве, на станции метро "Майдан Незалежности". Ведущими были Тимур Мирошниченко, Злата Огневич и Екатерина Павленко.

Судьи – Тарас Тополя, Джамала, Юлия Санина – оценивали десять финалистов: Moisei, Tember Blanche, Angelina, 2TONE, OY Sound System, FIINKA, DEMCHUK, Jerry Heil, TVORCHI, KRUTЬ. Зрители выбирали фаворита впервые в мобильном приложении Действие.

Победителями Национального отбора стала группа TVORCHI с песней Heart of Steel. Второе место заняла Марина KRUTЬ, а третье – Jerry Heil.