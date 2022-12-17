Национальный отбор на Евровидение-2023 завершился выступлениями украинских знаменитостей, которые одновременно являются звездами музыкального конкурса. Так во время финала выступила Верка Сердючка с "мамой" и бендом.
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Верка Сердючка выступила в финале отбора
Артистка вышла на сцену Нацотбора в обычном костюме и вместе со своим коллективом. В финале отбора Верка Сердючка зажгла зрителей украиноязычной песней "Есть предложение", выпущенной незадолго до начала великой войны – 14 февраля, в День святого Валентина.
Выступление Верки Сердючки в финале Нацотбора: смотрите видео онлайн
После эффектного выступления Верка Сердючка продекламировала свою кричалку, которую повторяет не только на концертах в Украине, но и за границей. Да, звезда прокричала пожелания лидеру страны-террориста: "Путин, чтобы ты сдох".
В сети увлекаются Андреем Данилко и его позицией в войне. И даже предлагают второй раз отправить Сердючку на Евровидение:
- "Вера – это украинская легенда! Андрей, спасибо, что поддерживаете Украину и украинцев! Непревзойденный! Слава Украине! Слава украинцам";
- "Есть предложение – Верку на Евровидение еще раз";
- "Спасибо за ваше творчество, Андрей. Пусть всем везет";
- "Красавушка наша";
- "Легенда";
- "Это было лучшее выступление".