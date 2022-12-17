Национальный отбор на Евровидение-2023 завершился выступлениями украинских знаменитостей, которые одновременно являются звездами музыкального конкурса. Так во время финала выступила Верка Сердючка с "мамой" и бендом.

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Верка Сердючка выступила в финале отбора

Артистка вышла на сцену Нацотбора в обычном костюме и вместе со своим коллективом. В финале отбора Верка Сердючка зажгла зрителей украиноязычной песней "Есть предложение", выпущенной незадолго до начала великой войны – 14 февраля, в День святого Валентина.

Выступление Верки Сердючки в финале Нацотбора: смотрите видео онлайн

После эффектного выступления Верка Сердючка продекламировала свою кричалку, которую повторяет не только на концертах в Украине, но и за границей. Да, звезда прокричала пожелания лидеру страны-террориста: "Путин, чтобы ты сдох".

Напомним, украинская группа TVORCHI победил в финале Нацотбор с песней Heart of Steel. Они поедут в Ливерпуль в мае 2023 года, чтобы представить страну.

В сети увлекаются Андреем Данилко и его позицией в войне. И даже предлагают второй раз отправить Сердючку на Евровидение: