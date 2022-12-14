Какие звезды стали ведущими Нацотбора на Евровидение: раньше они никогда не вели шоу

Суспильне объявило ведущих Национального отбора на Евровидение-2023. Среди них – Тимур Мирошниченко, Злата Огневич и Екатерина Павленко.

Уже 17 декабря в субботу состоится финал Национального отбора на Евровидение-2022. Ведущими этого мероприятия станут трое известных украинцев.

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Ведущие Нацотбора на Евровидение-2023

Держать внимание аудитории и поддерживать 10 участников финала Нацотбора будут:

певица Злата Огневич,

ведущий Тимур Мирошниченко,

солистка группы Go_A Екатерина Павленко.



Ведущие финала Нацотбора / Фото с телеграма Суспильного

Тимур Мирошниченко вел Национальный отбор еще в начале этого года, когда победила Alina Pash. Потому для этого финал будет не в новинку. Но для певиц и звезд Евровидения Златы Огневич и Екатерины Павленко – это новый опыт.

Что известно о Нацотборе

, что Екатерина Павленко и Злата Огневич были в списке артистов и артисток, которых украинцы могли выбрать судьями Национального отбора. Зато членами жюри будут Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина.

Музыкальный конкурс состоится 17 декабря в 17.00. Он пройдет в укрытии для безопасности судей, ведущих и участников в случае воздушной тревоги.

В середине ноября стала известна десятка финалистов Нацотбора – среди них как уже известные певцы, так и новые лица. Букмекеры уже назвали фаворитку, – по их мнению – победить может Jerry Heil с песней When God Shut The Door. За ней следует бандуристка KRUTЬ.

Журналисты 24 канала перед Национальным отбором общаются с каждым финалистом в рамках спецпроекта "На украинскую вечеринку в Британию". На сайте вы можете найти интервью с DEMCHUK, 2TONE, KRUTЬ и FIINKA.