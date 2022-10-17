"Истории о жизни в бомбоубежищах": Шуров объявил, сколько участников подалось на Нацотбор

Музыкальный продюсер Евровидения-2023 в Украине Дмитрий Шуров заявил, что после всех подсчетов стало известно, что на Национальный отбор пришло более 300 песен украинцев. Многие из них – непрофессиональные исполнители и еще даже не до конца записали собственные хиты.

Исполнитель Шуров отметил, что в этом году организаторам и украинцам будет точно что послушать на Национальном отборе. Несмотря на сложное утро по всей стране, в частности, в Киеве из-за атаки иранских дронов, украинцы продолжают творить. Правда, все это происходит не так, как хотелось бы – кто-то находится за границей, некоторые воюют, некоторые волонтерят, а сам конкурс пройдет в Ливерпуле вместо Киева, Львова, Одессы или Днепра.

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Несмотря ни на что, на момент окончания приема есть более 300 заявленных песен. Да, многие находятся в состоянии демо, многие – лишь крик души людей, которые даже не планируют быть артистами. Истории о жизни в бомбоубежищах, эмиграции, пустоте от потери родных, вера в наши ВСУ. И все же, это яркий пример настройки наших людей на конструктив, надежду,

– говорит Дмитрий.

Он благодарит всех за заявки и тех людей, с которыми контактировал лично или это делали девушки-менеджерки. "С кем удалось найти общий вайб и мотивацию, с кем – нет, но процесс, безусловно, состоялся, и нам точно будет что послушать в этом году", – добавил он.

Прием заявок к участию в Нацотборе завершился 15 октября, а начался 17 августа. Кто поедет на Евровидение 2023 года от Украины, узнаем в декабре. Пока известно, что заявку на конкурс подала бывшая жена Дзидзьо SLAVIA, а также 24 эксклюзивно сообщили, что свои шансы во второй раз попробуют TVORCHI.

Конкурс Евровидения 2023 пройдет в британском городе Ливерпуле, поскольку в Украине может сохраняться сложная и опасная ситуация из-за войны. Полуфиналы конкурса намечены на 9 и 11 мая, а грандфинал Евровидения состоится 13 мая на "Ливерпуль Арене".

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