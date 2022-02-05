Нацотбор Евровидения-2022: известная украинская певица стала третьей судьей

Известная украинская певица Джамала стала судьей Нацотбора Евровидения-2022. Она является третьим членом жюри, которое будет выбирать представителя от Украины.

Общественный вещатель объявил третьего члена жюри, который будет выбирать представителя от Украины на международный песенный конкурс Евровидение. Ею стала Джамала.

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Джамала – третья судья Нацотбора

Артистка рассказала, что ей очень приятно снова вернуться в Национальный отбор, к тому же в телевизионном формате.

Как мы уже видим за этот период с 2016 года – он дал толчок не только для наших представителей на Евровидении, но и для развития украинской музыки в целом. Благодаря национальному отбору мы узнали очень много новых имен и открыли множество интересной украинской музыки,

– отметила Джамала.

Джамала в жюри Нацотбора / Фото "Суспільне"

Артистка отметила, что в этом отборе "крутой состав участников". Но она будет выбирать фаворитов по своим критериям:

выступление вживую – "оно должно быть качественным, точным, харизматичным, артистичным, привлекательным";

песня, которая "должна иметь какую-то интересную изюминку, характер";

а также номер.

, Джамала принесла Украине победу в 2016 году на 61-м песенном конкурсе Евровидение с авторской песней "1944". В композиции звезда вспомнила историю депортации крымскотатарского народа. Джамала уже была судьей Нацотбора – в 2017 – 2019 годах.

"Всем желаю успеха, болею абсолютно за всех, хотя слышала лишь несколько песен. Другие мы услышим накануне или уже вживую в эфире. Это затрудняет оценку, но точно добавляет интриги. Увидимся на отборе!", – резюмировала звезда.

Судьями Национального отбора помимо Джамалы стали: