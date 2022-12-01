"Она должна победить": иностранцы о песне Jerry Heil для Евровидения-2023 – что говорит артистка

1 декабря все финалисты Нацотбора на Евровидение-2023 представили песни, с которыми будут бороться за победу. Специально для конкурса Jerry Heil написала трек When God Shut The Door, который уже предпочла иностранная публика.

Хиты финалистов Нацотбора в этом году очень разные. Каждый найдет тебе песню в том стиле, который нравится. Финал еще не состоялся, а композиция Jerry Heil уже собирает комплименты из разных стран, информирует 24 канал.

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When God Shut The Door: что известно о песне

Артистка рассказала, что этот трек написала в первый месяц полномасштабной войны, когда шок от ударов России по украинским городам был еще очень сильным.

Единственное, что держало на плаву – это надежда на Божий замысел: "Когда Бог закрывает одну дверь, он открывает другую". Сейчас уже 9-й месяц войны. И надежда сбывается, потому что украинцы достойно стоят за свободу. Я знаю, что мы пронесем через веки память. Наши герои положили свои жизни не зря. Они отдали себя за свободное будущее новых поколений!

– прокомментировала исполнительница.

Первый куплет на английском – это как пролог повествования. Главный герой — сборный образ народа, который сначала от удара закрытой двери падает на пол, однако быстро поднимается и видит свой новый путь.

Второй куплет – это исполнение строк, где слова и музыка написаны в фольклорной стилистике. Напряжение растет и приводит к кульминации на словах "Восстали родные: богатые и бедные!" – как символ единства украинского народа независимо от локации или социального статуса. Украинцы – это один род и единственная семья.

"Злым будут нищета, а мы – воли достойные. Не верю: а знаю – нам Бог помогает!". Здесь Jerry Heil опирается на интерпретацию цитаты из Библии – "Кто с мечом придет…" и добавляет, что победа украинцев – это не просто вера. Это уверенность и ожидание победы. Это база как наша воля. Это каждый день доказывает наше войско и каждый достойный украинец.

Jerry Heil – When God Shut The Door: слушайте песню онлайн

В комментариях под видео активно выражают свои мысли по поводу этой песни. С начала полномасштабного вторжения Jerry Heil часто выступает на благотворительных мероприятиях за границей, а теперь учится в США, имеет большую иностранную аудиторию поклонников. Они засыпают артистку комплиментами и хотят победить.

"Вау! Это так эмоционально! Сочетание современного и традиционного – это замечательно! Удачи, Джерри! Много любви из Сербии".

"Этот бит-дроп… Это было бы здорово в Ливерпуле!"

"Да! Это наша песня! Она должна победить!"

"Вау-вау, Украина! Я снова потерял дар речи! Это любовь!"

"Украина – победитель Евровидения! И не из-за войны!"