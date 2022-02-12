Нацотбор на Евровидение-2022: против Alina Pash в Киеве проходит акция протеста
12 февраля 2022 , 15:45Читати новину українською
Источник:MUZVAR
Сегодня, 12 февраля, состоится финал Нацотбора на Евровидение-2022. Активисты в Киеве устроили акцию протеста против одной из финалисток – Alina Pash.
Активисты пришли с плакатами в Центр культуры и искусства НАУ. Там через несколько часов состоится финал Национального отбора на Евровидение-2022. Согласно прогнозам букмекеров, победительницей может стать Alina Pash.
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Митинг против Alina Pash
Видео протеста уже распространили в сети. Около 30 активистов выступили против того, чтобы Алина представляла Украину на Евровидении-2022 в Италии. Они скандировали "Позор Алине Паш" и "Честный выбор".Видео с протеста можно просмотреть по ссылке.
Почему собрался митинг против Alina Pash
- После того как стало известно, что Alina Pash вошла в число финалистов Нацотбора на Евровидение-2022, в сети активно начали обсуждать ее выступление в оккупированном Крыму.
- В 2015 году артистка выступала на свадьбе украинки. Тогда в интервью Кате Осадчей Алина рассказывала, что пересекла границу со стороны России – летела в Крым из Москвы.
- Это вызвало возмущение, ведь исполнительница нарушила правила участия в Нацотборе. Тогда звезда объяснила, что не летала в Крым, а ехала на автобусе из Украины. А в интервью Осадчей якобы оговорилась, потому что неправильно поняла вопрос.
- В одном из недавних интервью артистка назвала скандал вокруг ее поездки на полуостров "заказухой". Подчеркнула, что она – украинка и Крым – это Украина.