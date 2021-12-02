Национальный наряд представительницы Украины на "Мисс Вселенная" заподозрили в плагиате
Источник:OBOZREVATEL
Национальный наряд Анны Неплях, которая будет представлять Украину на "Мисс Вселенная", заподозрили в плагиате известного дизайнера Жана-Поля Готье.
Пока Анна Неплях готовится к финалу конкурса красоты, в сети разворачиваются обсуждения вокруг одного из ее образов. Образ девушки для выхода в национальном наряде заподозрили в плагиате.
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Костюм Жана-Поля Готье
В 2020 году модельер презентовал наряд в Париже, на показе коллекции весна – лето. Костюм состоял из:
- обтягивающего белого комбинезона, украшенного вышивкой с цветами;
- каркасной юбки, украшенной пяльцами с бабочками и деревьями, которая крепилась возле шеи.
Костюм Жана-Поля Готье / Фото Getty Images
Наряд от Натальи Шевчук
Украинский дизайнер Наталья Шевчук добавила к наряду французские национальные элементы, цветы. Каркас ее костюма крепится на талии, пяльца украшены национальными узорами.
Анна Неплях в костюме для "Мисс Вселенная" / Фото пресс-службы конкурса красоты