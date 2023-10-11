Предатели из дуэта "Кролики" неожиданно появились на похоронах Нины Матвиенко: фото из Киева

В Киеве 11 октября прощаются с народной артисткой Ниной Матвиенко. Провести легендарную певицу в последний путь пришло много людей. Среди присутствующих заметили и предателей Владимира Данильца и Владимира Моисеенко из дуэта "Кролики".

Что юмористы делают в Украине – неизвестно. Ранее они поддерживали тезисы кремлевской пропаганды и снимались на российском канале.

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Украинцы предполагали, что участники дуэта "Кролики" выехали из страны. Но, похоже, артисты-предатели остались в Киеве. 11 октября Владимир Данилец и Владимир Моисеенко неожиданно появились на прощании с Ниной Матвиенко в столице Украины.

Предателей заметили возле Национальной Филармонии Украины. Юмористы решили провести в последний путь народную артистку Украины.



Данилец и Моисеенко из дуэта "Кролики" на похоронах Матвиенко / Фото "Музварь"

Что известно о скандальном дуэте "Кролики"

После начала полномасштабной войны юмористы продолжили работать в России и никоим образом не выразили свою позицию по поводу полномасштабного вторжения.

До этого "Кролики" часто путешествовали по России и поддерживали кремлевскую идеологию "братских народов". За последние 9 лет юмористы не раз незаконно посещали оккупированный Крым и ходили на пропагандистские каналы.

Еще в январе 2016 украинцы требовали лишить их звания народных, ведь считали "украинофобами". А в 2019 году "Кролики" загремели в базу "Миротворец".

В 2020 году они пытались приехать в украинские города с концертной программой "Давайте посмеемся", но их гастроли отменили.

Кто из известных лиц пришел на прощание с Матвиенко

В Киеве продолжается прощание с Ниной Матвиенко. Оно должно было закончиться в 13:00, но его продолжили из-за большого числа поклонников певицы, которые хотят с ней попрощаться. Возле гроба Матвиенко стояла ее дочь Антонина с дочерью, Арсен Мирзоян и бывший муж Нины, художник Петр Гончар.

Также на похороны народной артистки пришли известные звезды – Павел Зибров, Монатик, Валентина Ковальская, Олег Скрипка, вокалист ТНМК "Фоззи". Заметили там и спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.