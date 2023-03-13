Ведущий Оскара Джимми Киммел жестко постебал Уилла Смита за пощечину год назад

Ведущий церемонии Оскар Джимми Киммел жестко прошелся по Уиллу Смиту. Комик вспомнил, как в 2022 году актер дал пощечину Крису Року, и пошутил, что за подобные "акты насилия" дают награды.

Поскольку Американская киноакадемия запретила Уиллу Смиту посещать какие-либо ее мероприятия в течение следующих 10 лет, на Оскаре он появится не раньше 2033-го. Однако ведущий церемонии Джимми Киммел не мог не вспомнить его пощечину за шутку Криса Рока и предположил, что будет, если подобное случится снова.

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Джимми Киммел постебал Уилла Смита за пощечину на Оскаре-2022

Мы хотим, чтобы вы получили удовольствие, мы хотим, чтобы вы были в безопасности, и самое главное – мы хотим, чтобы я был в безопасности. Если кто-то совершит акт насилия в любой момент этого шоу, вам вручат Оскар за лучшую мужскую роль, и вы сможете произнести 19-минутную речь,

– насмешливо заявил Джимми Киммел.

Это потому, что после скандального инцидента Уилл Смит получил одну из самых главных наград Оскара – статуэтку за лучшую мужскую роль в фильме "Король Ричард". Ведущий также тонко упрекнул Американскую киноакадемию в бездействии, пошутив о команде по урегулированию кризисных ситуаций.

"Если во время церемонии случится что-то непредсказуемое или насильственное, просто делайте то, что вы делали в прошлом году – ничего", – добавил Джимми Киммел.

Напомним, год назад Крис Рок вручал Оскар за лучший документальный фильм и во время речи грубо пошутил, что жена Вилла Смита Джада станет героиней фильма "Солдат Джейн 2", потому что обрила голову. На самом же деле у актрисы алопеция. Тогда Смит вышел на сцену, дал пощечину Крису Року, а из зала воскликнул: "Держи имя моей жены подальше от своего гребаного рта".

Позже актер публично извинился, потому что Крис Рок не захотел с ним общаться. "Я скажу тебе, Крис, я извиняюсь. Мое поведение было неприемлемым, и я здесь, когда ты будешь готов поговорить", – сказал Уилл Смит на камеру и добавил, что не хочет чувствовать себя "куском дерьма".