Back to school: на "Люкс ФМ" стартовало патриотически развлекательное шоу с украинскими звездами

Радиостанция "Люкс ФМ" запустила новое патриотически развлекательное шоу "Back to school". В каждом выпуске принимают участие известные украинцы, отвечающие на вопросы школьной программы.

Вопросы на шоу особые, ведь привязаны к современным событиям в Украине, передает 24 Канал. Это шоу точно развеселит вас, а также расскажет интересные факты из юности украинских звезд. Выходить оно будет на ютубе "Люкс ФМ".

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В шоу приглашенные звезды играют друг с другом. В выпуске обычно три урока, ребусы, украинская брань и песни. Кроме того, знаменитости будут делиться своими историями из школы.

В первом выпуске "экзамены" сдавали звездные. ведущие 24 Канала – Екатерина Соляр и Арсен Цымбалюк.

Интересно, что во время съемок шоу Цымбалюк признался, что школьник имел "своего человека" – его тетя была директором школы, где он учился.

Соляр также шокировала заявлением, что "школьная травма". Оказывается, что девушка в школе не могла терпеть урок музыки, потому что в третьем классе получила за год двойку, поэтому не имела похвальной грамоты. Этот негатив настолько запечатлелся, что она до сих пор об этом помнит.

В конце шоу звездные ведущие сыграли в "Дартс" и высмеяли российских пропагандистов. В общем – здесь есть что посмотреть и над чем посмеяться.

Истории от Екатерины Соляр и Арсена Цимбалюка: смотрите шоу "Back to school"

Кстати говоря, "Люкс FM" достает аж в Белгород. Жители российского региона в ноябре жаловались, что слышны волны украинского радио. Поэтому некоторое время россияне могли отдохнуть от пропаганды своих радиостанций и еще послушать хорошую музыку.