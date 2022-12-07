Владимир Остапчук после слухов о разводе назвал черты, которые привлекают его в женщинах
Источник:Владимир Остапчук
Украинский ведущий Владимир Остапчук ответил на вопросы поклонников. Он признался, какие качества его привлекают в женщинах.
Слухи вокруг развода Владимира Остапчука и его супруги не стихают. На этом фоне телеведущий поделился, какие черты ему нравятся.
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Владимир Остапчук назвал качества в привлекающих женщинах
Ведущему задали несколько вопросов в инстаграм-стороз. В частности он ответил, какие качества в девушках его привлекают.
Владимир Остапчук ответил, что это острый ум и чувство юмора у девушек. Но не смог не пошутить, так что третьей чертой добавил "Чтобы была домашней и называла меня Султан Сулейман Хан Хазрет Лери".
Фото из инстаграм-сториз Остапчука
Также шоумен показал новое фото детей. Он поделился, что они хотят вернуться домой из Канады, но это не совсем безопасно.
Фото из инстаграмм-сториз Остапчука
Последние новости об Остапчуках
Владимир Остапчук недавно опубликовал фото из поездки вместе с "Культурным десантом". Поклонники на фотографии не увидели кольца.
Кристина Остапчук на днях отвечала на вопрос, какие отношения она сохранила с бывшими любимыми. Жена шоумена призналась, что с некоторыми дружит, но с другими общение не удалось.