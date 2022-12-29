Не будем такими, как раньше: Каменских показалась в Лондоне без Потапа на фоне слухов о разрыве

Украинская певица Настя Каменских находится в Лондоне. Она поделилась мыслями о переоценке ценностей на фоне слухов о разводе с Потапом.

Украинская артистка Настя Каменских поделилась новыми фотографиями на личной странице в инстаграмме. Она поделилась мнениями об итогах года.

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Настя Каменских заявила о переоценке ценностей

Певица показала фотографии из Лондона, где она появилась у памятника Владимиру Великому. Звезда прогулялась по городу без мужа. Она позировала в стильном повседневном образе – в светлых широких джинсах и бежевом пальто. Настя дополнила образ массивным и теплым белым шарфом, перчатками и карамельной сумкой. Звезда привычно уложила волосы и сделала легкий макияж.



Настя Каменских / Фото из инстаграма звезды

В подписи на фото Каменских размышляла об итогах года. Она поделилась, что из-за войны произошла переоценка ценностей.

Но сегодня все то, что раньше имело значение – кажется, потеряло всякий смысл. А очень простые и банальные ранее вещи, которые многие из нас принимали за должное, получили новую ценность. Пожалуй, каждый понял, что самое дорогое – это наша жизнь и родные,

– поделилась Настя Каменских.

Певица добавила, что каждый новый день – это дар, который нужно ценить. Поэтому она благодарна за возможность жить и творить. "И я точно знаю, что ни один из нас не будет уже никогда таким, как раньше. Мы все будем лучше, мы уже лучше".

Настя Каменских / Фото из инстаграма звезды