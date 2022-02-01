"Мы заигрались с дуэтом": Позитив признался, кто был инициатором распада "Время и Стекло"

Группа "Время и Стекло" получила огромную популярность за время карьеры, но неожиданно распалась в 2020 году. Лишь сейчас Позитив признался, кто первым предложил остановить карьеру.

Бывший участник дуэта "Время и Стекло" Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) вспомнил распад коллектива. Он рассказал, кто принял решение завершить карьеру одной из самых популярных русскоязычных групп.

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Кто был инициатором распада "Время и Стекло"

Позитив впервые признался, что распад группы инициировала Надя Дорофеева. Она долгое время мечтала о начале сольной карьеры.

Все девочки, работающие в группах, хотят быть сольными артистками. У нас был разговор, когда Надя сказала: "Мы заигрались с дуэтом, закрываем наш проект и идем дальше". Она мне просто сказала: я хочу идти сольно. Как мне казалось, это глупая идея, я бы мог еще поработать в группе, я думаю, что и Надя,

– поделился рэпер.



"Время и Стекло" / Фото из инстаграма группы

Но такое решение Нади Дорофеевой не могло испортить отношения бывших солистов "Время и Стекло". Они остаются близкими друзьями.

"У нас дружеские отношения. Параллельно с этим мы компаньоны и партнеры по успеху. Мы работаем в одной студии, я слышу любые демки, которые она записывает, коллаборации. Часто она может спросить мое мнение, и мне приятно. То же самое по моим трекам, которые я собираюсь выпускать, – я ставлю ей и спрашиваю мнение", – рассказал Позитив.

Распад "Время и Стекло"

11 марта 2020 года дуэт "Время и Стекло" официально заявил о своем распаде после 10 лет успешной карьеры.

Спустя долгое время артисты Позитив и Надя Дорофеева, экс-солисты "Время и Стекло" рассказали, чем будут заниматься после распада группы. Надя заявила о сольной карьере, а Позитив планировал продолжить участие в группе Mozgi.

Бывшие участники группы также размышляли о новом составе группы. Надя Дорофеева отметила, что ей не хотелось бы, чтобы все песни коллектива исчезли вместе с "Время и Стекло". Но Позитив добавил, что они – не "ВИА Гра", потому что на этот раз заменить следует будет и парня, и девушку.