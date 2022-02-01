"Мы заигрались с дуэтом": Позитив признался, кто был инициатором распада "Время и Стекло"
Источник:ютуб Лизы Дидковской
Группа "Время и Стекло" получила огромную популярность за время карьеры, но неожиданно распалась в 2020 году. Лишь сейчас Позитив признался, кто первым предложил остановить карьеру.
Бывший участник дуэта "Время и Стекло" Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) вспомнил распад коллектива. Он рассказал, кто принял решение завершить карьеру одной из самых популярных русскоязычных групп.
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Кто был инициатором распада "Время и Стекло"
Позитив впервые признался, что распад группы инициировала Надя Дорофеева. Она долгое время мечтала о начале сольной карьеры.
Все девочки, работающие в группах, хотят быть сольными артистками. У нас был разговор, когда Надя сказала: "Мы заигрались с дуэтом, закрываем наш проект и идем дальше". Она мне просто сказала: я хочу идти сольно. Как мне казалось, это глупая идея, я бы мог еще поработать в группе, я думаю, что и Надя,
– поделился рэпер.
"Время и Стекло" / Фото из инстаграма группы
Но такое решение Нади Дорофеевой не могло испортить отношения бывших солистов "Время и Стекло". Они остаются близкими друзьями.
"У нас дружеские отношения. Параллельно с этим мы компаньоны и партнеры по успеху. Мы работаем в одной студии, я слышу любые демки, которые она записывает, коллаборации. Часто она может спросить мое мнение, и мне приятно. То же самое по моим трекам, которые я собираюсь выпускать, – я ставлю ей и спрашиваю мнение", – рассказал Позитив.Отметим, что несмотря на распад, экс-участники дуэта не отвергают мыслей о воссоединении. Позитив заявлял, что это может произойти, но нескоро. Ведь Надя Дорофеева работает над сольной карьерой, а Алексей – в группе MOZGI.
Распад "Время и Стекло"
- 11 марта 2020 года дуэт "Время и Стекло" официально заявил о своем распаде после 10 лет успешной карьеры.
- Спустя долгое время артисты Позитив и Надя Дорофеева, экс-солисты "Время и Стекло" рассказали, чем будут заниматься после распада группы. Надя заявила о сольной карьере, а Позитив планировал продолжить участие в группе Mozgi.
- Бывшие участники группы также размышляли о новом составе группы. Надя Дорофеева отметила, что ей не хотелось бы, чтобы все песни коллектива исчезли вместе с "Время и Стекло". Но Позитив добавил, что они – не "ВИА Гра", потому что на этот раз заменить следует будет и парня, и девушку.