"Мы вакцинированы морально и привиты от страха": интервью с фронтменом группы "МЕРІ"

Украинский исполнитель Виктор Винник и солист группы "МЕРІ", как и многие другие звезды, рефлексирует на тему карантина, музыки и войны в Украине, которая длится уже 8 год. Мы пообщались с артистом и узнали интересные моменты из его жизни и выхода последней песни "Тільки не треба".

Поздравляю! Недавно вы презентовали новую видеоработу на песню "Тільки не треба". Расскажите, пожалуйста, подробнее, что ждет поклонников?

Песня "Тільки не треба" вошла в Пятый юбилейный альбом "Снайперы-амуры", который вышел в 2020 году. Большинство треков уже получили свою визуализацию, и осталось несколько треков, которые ждут своего момента. Сейчас такое время, что слушатель хочет визуализацию. Это может быть полноценный клип, это может быть LIRYC-, MOOD-видео – неважно. Важно, чтобы что-то происходило, считаю – человечество все больше впадает в детство.

К слову Виктор Винник и "МЕРІ" презентовали новый клип на песню "Тільки не треба": зажигательное видео

Чем оно интересно? Я ничего особо не придумывал, сам стал режиссером. Я автор идеи и я ответственен за ее воплощение, как и все в моей группе.

Песня довольно простая, развлекательного плана, видео – такое же. Мы снимали в нескольких локациях – во Львове, Трускавце, Дрогобыче. Реализовали идею буквально за две недели – это очень быстро.

Итак, песня, очевидно, не осеннего настроения?

Я не всегда стараюсь попасть в настроение времени года. Сейчас вторая половина осени, "бабье лето" закончилось, многие попадают в странные состояния. Но осень – не пора для грусти, это просто еще одно время года, после которого будет прекрасная зима – я очень люблю зиму. И в принципе – время тяжелое, в стране война, непонятно, что будет дальше. Предыдущие песни были или лирические, или социальные. И я подумал, что время вернуться к истокам, с чего мы собственно и начинали – с песен развлекательного плана, вспомнить хотя бы "Ромео", "Меридіани".

МЕРІ – Тільки не треба: смотреть видео онлайн

Интересно Нам хотели сорвать концерт в Мариуполе, – интервью с Оксаной Мухой о концертах на Востоке

Песня сделана в манере диско-рока 00-х. Сейчас стилистика другая, безусловно, но что нам мешает дать нотку сентиментальности для людей, которые танцевали под эту музыку, будучи подростками или молодежью? И, возможно, эта песня кому-то немножко добавит красок в осеннее настроение...

Спасибо! Значит "Тільки не треба" – новый клип. А как насчет новых песен? Над чем работаете и чем готовы поделиться с читателями?

Работаем мы всегда над чем-то. Процесс создания песен – непрерывный – с 90-х и по сей день. Как говорится: альбом издан – да здравствует новый альбом!

Сейчас в разработке 6 альбом. Не могу сказать, когда он выйдет и как будет называться. Сейчас готовы 3 – 4 песни, фактически, почти половина альбома. Однако, сейчас такое время, что готовить альбом в принципе нет смысла. Эра создания альбомов закончилась. Новая жизнь на стримингах. Сейчас можно приобрести или загрузить тот трек, который тебе нравится. Преимущественно так и есть. Так или иначе – альбом будет издан. Не знаю в каком формате, так как "Снайперы амуры" вышли еще в формате CD, а это в же позавчерашний день, потому что их уже негде слушать. Сейчас в моде винил. Я, кстати, виниловый меломан. Но не знаю стоит ли это делать с моим альбомом. Но однозначно он будет... Собственно, не так давно вышел этот альбом, поэтому можно и отдохнуть.



Виктор Винник – любитель винилов / Фото из фейсбука артиста

В работе склоняетесь к мысли, что должна сначала прийти муза, или сначала труд – а в процессе приходит и вдохновение?

Я не сторонник чего-то одного. Если бы Моцарт или Бах ждали вдохновение, они бы умерли с голоду, и большинство прекрасной музыки не было бы написано, потому что она писалась по заказу церкви или двора.

Дело в том, что я пишу и продюсирую песни не только для себя, но и для других исполнителей. Поэтому когда нужно – не жду никакого вдохновения. Есть музыка? Думаю который там может быть текст. Есть текст? – Думаю над музыкой. И в процессе приходят интересные мысли.

По поводу своего материала – то меня никто никогда не подгонял. Происходит по-разному: иногда песня должна вызреть, иногда – рождается за 15 минут и "идет в народ". Люди это чувствуют на эмоциональном уровне, когда песня не надуманная, не искусственно придуманная. И это важно, чтобы песни писались именно так. У меня нет контракта. Песни появляются, а могут некоторое время не появляться и это не проблема.

Не могу не спросить о карантине. В прошлом году это стало для всех глобальным шоком, в этом – люди уже знают как справиться. На сколько адаптированным к карантину вы себя считаете?

Я никогда не думал, что буду писать песни, что на концерты будут приходить люди. В определенный момент, понял, что мне нужна гитара, потом понял, что могу писать. Это переломные моменты, когда понимаешь, что можешь что-то делать и это будет иметь отклик. Поэтому в определенном смысле период неопределенности у меня продолжается уже точно 20 лет. Меня мало чем можно удивить, но когда это так глобально, то это впечатляет.

Бесспорно, в 20-м году были панические настроения. Целая индустрия остановилась... Этот год прошел. Мы из него вышли. Вышли обогащенные новым опытом. История повторяется, но уже не наблюдается паники. Это очень печально, что мы не можем строить планы. Я, к слову, не связываю остаток осени и эту зиму с активной концертной деятельностью. Скорее всего она будет перенесена. Мы уже вакцинированы морально, мы уже привиты от страха.



Виктор Винник из группы "МЕРІ" вакцинировался в День рок-н-ролла / Фото из фейсбука артиста

Читайте также Интервью с Ivan NAVI: о прогулке с Тиной Кароль, творчестве и карантине

Мы подошли к интересному и очень острому вопросу вакцинации. На чьей стороне вы?

Я вакцинировался еще в первой "волне". И считаю, что если ты чего-то не знаешь, то должен доверять людям которые, наверное, знают больше. Надо верить медикам и не рассказывать о 5G. Мы не живем на острове, мы глобально завязаны. И тенденции, происходящие в мире, придут к нам. Мы не Беларусь или Северная Корея. Да, это можно считать наступлением на свободы. С одной стороны это дискриминация, но с другой стороны весов – реальные жизни реальных людей.

Чьим творчеством вдохновляетесь?

Я не скажу, что специализируюсь на композиторах, но мне всегда нравилась музыка. По воле времени я вырос на рок-музыке. Считаю, что нецелесообразно делить музыку на стили, ее можно делить на хорошую и плохую. Сейчас продюсирование и запись стали доступнее. Есть сотни студий, десятки молодых креативных продюсеров, которые могут малыми средствами "сделать" звук. Это хорошо, потому что все больше и больше людей себя сможет показать. Но есть и минус – музыки стало слишком много для понимания и постижения. Я стараюсь не сильно вникать в тренды. При необходимости – могу что-то подслушать, подучить. Если ты в процессе, то уже с первых секунд понимаешь какие биты, какие сэмплы, темпы, тембры сейчас на топе. Для удовольствия слушаю знакомую и близкую мне музыку на пластинках.

При такой интенсивности музыкального творчества еще остается желание слушать музыку?

Я не воспринимаю это как музыку, воспринимаю это как эмоциональное состояние... Звук иглы по пластинке. Это как фетиш. Сейчас наступило поколение хипстеров, и очень модно иметь винил, но это пройдет. Мода быстротечна, а то, чем ты живешь – это останется.

В заключение хотелось бы поговорить о важном и страшном, что к сожалению стало обыденностью для украинцев – о российско-украинской войне на Востоке.

Да, действительно живем в это время. Если вспомнить, насколько было большим единение общества, армии, волонтерская поддержка. Сейчас это уже совсем по-другому. Но иначе произойти не могло. Уже идет 8 год войны. Общество вернулось к своей жизни, смирилось с мыслью, что идет война, но где-то там – далеко... Мне трудно прогнозировать, что будет дальше и это также не может не влиять на творчество. Мне на самом деле нравится, что артисты глобально перестали писать на эту тему. Потому что когда началась война, каждый считал необходимым что-то подобное создать, даже те, у кого была совершенно другая позиция. Но время – это очень хорошее сито. Те, песни, которые были настоящими – остались, пошли в народ, их поют под гитару. Все остальное – смыло, потому что если ты делаешь это нечестно – это конъюнктура.



Виктор Винник воспевал в песнях тему войны / Фото из фейсбука артиста

Я писал социальные песни всегда. Например, песня "Незнайомий брат" создана в 2001 году, и многие другие написаны задолго до событий на Востоке. Я написал много композиций не только для себя, но и для других исполнителей, поэтому внутренне чувствую – есть усталость. Это песни о боли и их может быть бесконечное количество. Сейчас таких песен в разработке нет, но это не значит, что она не появится сегодня вечером.

Автор: Виктория Химинец