Мы разочарованы таким решением, – заявление Суспильного про Евровидения-2023 не в Украине

Европейский языковой союз заявил, что Евровидение в 2023 году состоится не в Украине. В Суспильном уже отреагировали на такое решение и отметили, что разочарованы им. Большое количество людей бросило все усилия, чтобы выполнить условия для проведения конкурса у нас.

ЕМС 17 июня отказала Украине в проведении конкурса. Это произошло после анализа ситуации безопасности по состоянию на июнь 2022 года. Начались переговоры с BBC о проведении Евровидения-2023 в Великобритании.

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Заявление Суспильного относительно решения Евровидения-2023 в Украине

Мы разочарованы таким решением ЕМС. За этот месяц в Украине большое количество людей бросило все усилия, чтобы выполнить условия для проведения Евровидения у нас. Безопасность, конечно, больше всего. Команда Суспильного, государственной и местной власти провела основательную работу и предложила разные варианты. Очень жаль видеть такое безапелляционное заявление, поэтому мы обращаемся к партнерам по поводу проведения дальнейших переговоров,

– подчеркнул председатель правления Суспильного Николай Чернотицкий.

14 июня состоялась Официальная стартовая встреча организаторов от Украины с Наблюдательным советом, партнерами Международного песенного конкурса и основной командой ЕМС. Там представители конкурса и ЕМС рассмотрели презентацию гарантий и мер подготовки, в частности опросника по безопасности, потенциальных локаций для проведения конкурса, подготовленных командой Суспильного Вещания совместно с правительством Украины.

Суспильне понимает важность вопроса безопасности, поэтому все мероприятия, связанные с ним, должны быть подготовлены и реализованы в сотрудничестве с органами государственной власти. Для этого Суспильне провело консультации с представителями разных органов.

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Рабочая группа Суспильного вместе с органами государственной и местной власти предложила несколько вариантов проведения события в трех разных регионах Украины:

во Львове;

в Закарпатье (на границе с Венгрией и Словакией;

в Киеве.

На Евровидении-2022 победила группа Kalush Orchestra, поэтому Украина вполне заслуженно получила право на проведение конкурса в следующем году. Директор коллектива не согласен с решением ЕМС и подчеркнул, что "мы выигрывали не ради кубка, а ради мира для проведения". Поэтому лучше бы страны-участницы помочь Украине победить Россию, а не искать легкие способы для переноса конкурса.