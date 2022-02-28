Мы не хотим помощи, – Пивоваров рассказал о маме, которая принимает раненых
Источник:инстаграм Артема Пивоварова
Украинский певец Артем Пивоваров высказался о войне в Украине. Он поделился, что его мама в больнице принимает раненых.
Известный украинский певец Артем Пивоваров записал видеообращение для своей аудитории и россиян. Он ответил всем, кто говорит ему стоять в стороне от войны.
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Как Артем Пивоваров реагирует на войну
Композитор и исполнитель призвал всех россиян не молчать. Он рассказал, что его мама принимает раненых в больнице родного города.
В моем родном городе Волчанске подорвано 2 моста, а моя вечно сияющая в такт солнцу, молодая мама, по долгу своей службы, как медицинский работник, должна принимать раненых людей в больнице. Мы не хотим войны, но и не хотим помощи,
– поделился артист.
"Мы независимая страна уже 30 лет, и мы будем отстаивать свою позицию! Пусть услышит весь мир", – подчеркнул Артем Пивоваров.
Артем Пивоваров о маме и войне: смотрите видео
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