Мы будем класть кирпич, – Jerry Heil обещает отстроить родной Васильков после войны

Интернет-сенсация Jerry Heil родом из Василькова, страдающего от обстрелов оккупантов. Сейчас она в Европе, но ее родители под Киевом, так что сердце у нее не на месте. Звезда верит в победу Украины и обещает по кирпичику отстроить родной город.

Война застала Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шамаева) в Киеве, но она быстро уехала из столицы в Европу. Около боевых действий осталась ее семья, с которой она постоянно на связи.

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Jerry Heil о родном Василькове

Мама и папа певицы в Василькове. Они очень волнуются, чтобы их телефонные разговоры никто не прослушивал, так что дважды в день списываются со звездной дочерью. Она же следит за всеми новостями.

То, что я вижу, крает мне сердце, потому что 80% моей души – это Васильков. Я очень люблю свой город и наблюдать, как его бомбят – это очень страшно, больно и тяжело,

– призналась Jerry Heil.

Похоже, больше всего паникует мама певицы, поэтому, чтобы успокоить ее, она пообещала собственноручно класть кирпич, отстроить в Василькове все то, что оккупанты сравняли с землей.

"Я уже писала маме, что буду собственными руками класть там "кірпічі", а потом поняла, что нет – "кірпічі" будут класть они, а мы будем класть "цеглу" и отстроим. И все у нас будет еще лучше", – оптимистично заверила Jerry Heil.

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Jerry Heil о том, что делает в Европе

После первых взрывов в Киеве артистка уехала за границу и успела выступить в Амстердаме в поддержку Украины – спела уже вирусный хит Putin go home. Jerry Heil призналась, что на очереди другие страны Европы.

"У нас есть чудесная песня, которая возникла в 2014 году – "Хутин пуйло". Я решила перевести ее на английский язык, сделала ее более вежливой. Она теперь называется Putin go home. С нами уже начинает петь Европа. Мне кажется, что для поддержки и объединение людей это очень важная миссия", – высказалась звезда.

Jerry Heil поет Putin go home в Амстердаме: видео