Музыкант из Южной Африки заремиксил с Хливнюком: как теперь звучит "Ой, у лузі червона калина"

Фронтмен "Бумбокса" Андрей Хливнюк вступил в терроборону и на Софийской площади в Киеве спел "Ой, у лузі червона калина". Его видео вдохновило музыканта из Южной Африки, записывающего вирусные ремиксы. Да, украинская народная песня по-новому зазвучала на весь мир.

Автор электронной музыки The Kiffness творчески поддержал Украину. Он обратился к лидеру группы "Бумбокс" Андрею Хливнюку с просьбой заремиксить песню "Ой, у лузі червона калина" в его исполнении. Безусловно, он согласился. Теперь о славной Украине услышат 911 тысяч подписчиков музыканта в ютубе.

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Моя любовь и мысли с народом Украины и со всеми людьми в России, против этой бессмысленной войны, которую ведет против народа Украины президент Путин. Надеюсь, это видео немного поможет. С любовью из Южной Африки,

– написал The Kiffness.

Он добавил, что все доходы от этого ремикса передаст на помощь Вооруженным Силам Украины и призвал фанов со всего мира жертвовать нашей армией.

The Kiffness и Андрей Хливнюк – "Ой, в лугу красная калина": смотрите видео онлайн

Напомним, в войне с захватнической Россией Украину поддерживает весь мировой шоу-биз – от аполитичных Кейт Миддлтон и принца Уильяма до поп дивы Мадонны, которая сравнила Путина с Гитлером.

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